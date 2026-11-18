Eine deutsch-niederländische Studie zur Windthermie nennt Gewächshausbetriebe, landwirtschaftliche Betriebe und Kläranlagen als mögliche Anwender. Nach Einschätzung des Projektteams eignet sich die Technik besonders für Standorte, an denen hoher Wärmebedarf und begrenzte Stromnetzkapazität zusammenkommen.

Die Studie zur Windthermie verbindet eine technische Analyse, einen Wirtschaftlichkeitsvergleich und Interviews mit potenziellen Anwendern. Für den Wirtschaftlichkeitsvergleich stellte das Projektteam die Investitionskosten, Betriebskosten und erwarteten Wärmekosten verschiedener Systeme gegenüber. Seinen Berechnungen zufolge können größere Anlagen deutlich niedrigere Wärmekosten erzielen als kleine Systeme. Im Vergleich mit etablierten Techniken wie Wärmepumpen müsse sich die Windthermie wirtschaftlich noch bewähren.

Studie zur Windthermie untersucht Technik und Standortbedingungen

Bei der Windthermie liefert die Drehbewegung des Rotors die Energie für die Wärmeerzeugung. Die technische Teilstudie untersuchte unter anderem Verfahren, die Reibung oder hydrodynamische Prozesse nutzen. In beiden Fällen entsteht die Wärme direkt aus der Bewegung, ohne dass die Anlage zuvor Strom erzeugt. Im „Infoblatt Windthermie“ im Studienanhang nennt das Projektteam die Warmwasserbereitung, die Beheizung von Gebäuden und Ställen sowie Prozesswärme als mögliche Anwendungen. Als besonders geeignet bewertet es Standorte mit relativ konstantem Wärmebedarf, ausreichend Wind und Platz für eine kleine Windkraftanlage.

Das Untersuchungsgebiet umfasste die niederländischen Provinzen Groningen, Drenthe und Fryslân sowie den angrenzenden Nordwesten Deutschlands. Die Wahl der Ems-Dollart-Region begründet das Projektteam im Infoblatt mit guten Windverhältnissen, hohem Wärmebedarf in Landwirtschaft und Gewerbe sowie vielen dezentralen Standorten mit Wärmebedarf.

Die DNL-contact GmbH & Co. KG arbeitete mit dem Ingenieurbüro für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz von Iván Herráez und dem Windenergieberater Otto Reinke zusammen. Das Vorhaben lief über den Kleinprojektefonds der Ems Dollart Region im Rahmen des Programms Interreg Deutschland-Nederland. Die Europäische Union kofinanzierte es.

Potenzielle Anwender brauchen Daten zu Ertrag und Betrieb

Für die dritte Teilstudie führte das Projektteam 17 qualitative Interviews, unter anderem mit landwirtschaftlichen Betrieben, Kommunen und Wasserverbänden. Vielen Befragten war die Technik dem Team zufolge kaum bekannt. Nach einer Erläuterung zeigten sie überwiegend Interesse daran, Wärme vor Ort zu erzeugen und die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern.

Vor einer Investitionsentscheidung benötigen die Befragten laut Projektteam verlässliche Daten zum Wärmeertrag, zu den Investitionskosten und zur Betriebssicherheit. Außerdem brauchen sie Angaben zu den Genehmigungsverfahren. Der rund 60 Seiten umfassende Forschungsbericht bündelt die drei Teilstudien und liegt auf Deutsch und Niederländisch vor. Interessierte können ihn kostenlos per E-Mail anfordern: julia(at)dnl-contact.de.

Projektteam empfiehlt Praxistests für Windthermie

Das Projektteam sieht Windthermie vor allem als ergänzende Wärmequelle in Kombination mit bestehenden Heizungsanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern. Im Infoblatt führt es wassergefüllte Pufferspeicher als Beispiel für die Wärmespeicherung an. Weil kommerzielle Erfahrungen im größeren Maßstab fehlen, empfiehlt das Projektteam Demonstrationsprojekte unter realen Betriebsbedingungen. Für Betreiber wäre dabei relevant, welchen Anteil des Wärmebedarfs eine Windthermieanlage im Zusammenspiel mit den übrigen Komponenten decken kann.

Quelle: DNL-contact GmbH & Co. KG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH