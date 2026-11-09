In den ersten neun Monaten des Jahres haben die erneuerbare Energien 22,5 Prozent des Primärenergieverbrauchs in Deutschland abgedeckt. Im Vorjahreszeitraum waren es 20 Prozent. Die AG Energiebilanzen erwartet, dass der Energieverbrauch 2026 spürbar sinken wird.

Nach vorläufigen Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AG Energiebilanzen) erreichte der inländische Primärenergieverbrauch in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres eine Höhe von 7.470 Petajoule (PJ). Das waren 3,6 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die erneuerbaren Energien trugen 22,5 Prozent zum Primärenergieverbrauch in Deutschland bei. Damit lag der Beitrag der erneuerbaren Energien in den ersten drei Quartalen 2026 insgesamt um 5,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraumes.

Gegenüber der windschwachen Vergleichsperiode des Vorjahres stieg die Stromerzeugung aus Windkraft um 14 Prozent. Die Solarstromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen erhöhte ihren Beitrag um 12 Prozent. Während der Verbrauch erneuerbarer Energien für Wärmezwecke nur leicht zunahm, verzeichnete die mit elektrischen Wärmepumpen nutzbar gemachte Umweltwärme und die oberflächennahe Geothermie ein Plus von 19 Prozent. Bei der Wasserkraft gab es witterungsbedingt ein Minus von 24 Prozent. Im Verkehrssektor erhöhte sich insbesondere der Verbrauch von biogenen Dieselkraftstoffen infolge der novellierten Treibhausgasminderungsquote um 39 Prozent.

Mineralölverbrauch zurückgegangen

Der Verbrauch von Mineralöl hingegen nahm in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um mehr als 12 Prozent ab. Der Verbrauch von Ottokraftstoff sank um 4 Prozent, die Nachfrage nach Dieselkraftstoff verminderte sich um mehr als 9 Prozent. Der Absatz von Flugkraftstoff verringerte sich um 3 Prozent und die Lieferung von Rohbenzin an die chemische Industrie sank um rund 5 Prozent. Der Absatz von leichtem Heizöl verzeichnete einen Absatzeinbruch und verminderte sich um mehr als 38 Prozent, weil Verbraucher aufgrund hoher Preise ihre Bestände abgebaut und nur geringe Mengen nachgekauft haben.

Der Erdgasverbrauch verzeichnete in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres ein leichtes Plus von 0,8 Prozent. Die aktuelle Verbrauchsentwicklung wurde vor allem durch die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum niedrigen Temperaturen in den beiden ersten Quartalen des Jahres 2026 geprägt.

Der Verbrauch von Steinkohle stieg in den ersten neun Monaten insgesamt um über 8 Prozent. Der Einsatz in Kraftwerken zur Stromerzeugung verzeichnete einen Zuwachs um 7,2 Prozent. Der Absatz an die Eisen- und Stahlindustrie um erhöhte sich um gut 1 Prozent. Der Verbrauch von Braunkohle verzeichnete eine Abnahme um 1,7 Prozent. Im Zeitraum von Januar bis September haben die Kohleunternehmen in Deutschland 1,5 Prozent weniger Braunkohle gefördert als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Lieferungen an Kraftwerke der öffentlichen Versorgung gingen um 0,9 Prozent zurück. Das Gesamtergebnis spiegelt die zunehmend flexible Anpassung der Braunkohleverstromung an den jeweiligen Strombedarf bei wechselnder Einspeisung von Wind- und Solarstrom wider.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 verzeichnete der Stromaustausch mit den Nachbarländern einen leichten Exportüberschuss. Es flossen 1,9 Milliarden Kilowattstunden (kWh) mehr Strom ins Ausland als Deutschland von dort bezogen hat. Im Vergleichszeitraum der beiden Vorjahre hatte der Stromaustausch noch deutliche Importüberschüsse aufgewiesen. Die Stromexporte nahmen in Summe um 18,2 Prozent auf 50,1 Milliarden kWh zu, die Stromimporte gingen um 16,4 Prozent auf 48,2 Milliarden kWh zurück.

Energieverbrauch in Deutschland: Prognose der AG Energiebilanzen für das Gesamtjahr

Der Energieverbrauch in Deutschland wird 2026 mit großer Wahrscheinlichkeit spürbar zurückgehen. Die AG Energiebilanzen rechnet mit einer Minderung um knapp 3 Prozent auf 10.356 PJ gegenüber dem Vorjahr. Die von der AG Energiebilanzen erstellte Jahresprognose basiert auf den vorliegenden Daten für die ersten neun Monate des laufenden Jahres. Für das Gesamtjahr erwartet die AG Energiebilanzen einen Rückgang der energiebedingten CO₂-Emissionen um knapp 4 Prozent. Einen wesentlichen Anteil am Rückgang des Energieverbrauchs in diesem Jahr haben die verhaltene Wirtschaftsentwicklung und der kräftige Anstieg der Energiepreise. Von der Witterung und sonstigen Einflussfaktoren gingen dagegen nur schwache Wirkungen auf den Energieverbrauch aus.

Die Daten der AG Energiebilanzen zum Energieverbrauch in Deutschland für das 1. bis 3. Quartal 2026 ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: AG Energiebilanzen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH