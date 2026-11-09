Der Projektierer Abo Energy hat die fällige Zinszahlung für eine nachrangige Anleihe ausgesetzt. Das sei nötig, um das Restrukturierungskonzept nicht zu gefährden, das umfassende Sanierungsbeiträge von Anleihegläubigern, sonstigen Fremdkapitalgebern und Aktionären beinhalten soll.

Abo Energy, Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, hat beschlossen, die nach den Anleihebedingungen am 8. November 2026 fällige und am 9. November 2026 zahlbare Zinszahlung in Höhe von rund 3,125 Millionen auf ihre nachrangige Anleihe 2024/2029 mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 80 Millionen Euro und einem Zinssatz von 7,75 Prozent p.a. nicht zu leisten.

Die Gesellschaft befindet sich auf Grundlage eines Sanierungsgutachtens nach IDW S6 in Verhandlungen mit ihren wesentlichen Finanzierungsgläubigern über ein umfassendes Restrukturierungskonzept, das auch umfassende Sanierungsbeiträge von Anleihegläubigern, sonstigen Fremdkapitalgebern und Aktionären beinhaltet. Um die laufenden Verhandlungen nicht zu gefährden, hat die Gesellschaft beschlossen, die Zinszahlung auszusetzen. Die Bedingungen der Anleihe sehen für die Nichtzahlung von Zinsen ausdrücklich kein Kündigungsrecht vor.

Das operative Geschäft, insbesondere Kunden, Lieferanten und Belegschaft des Unternehmens, sind laut Abo Energy von dieser Aussetzung der Zinszahlung nicht betroffen. In der August-Ausschreibung der Bundesnetzagentur hatte Abo Energy noch den Zuschlag für drei Windenergieprojekte mit einer Gesamtleistung von 102,2 Megawatt erhalten. Die Gesellschaft hat angekündigt, den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit den Finanzierungsgläubigern und die weiteren Entwicklungen zu informieren.

Im August hatte Abo Energy mitgeteilt, dass sich die Gesellschaft mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt hatte. Damit wollte sie sich einen zeitlichen Rahmen verschaffen, um den eingeschlagenen Weg zu einer Sanierungs- und Finanzierungslösung weiterzuverfolgen.

Insbesondere die Photovoltaik-Branche hat mit einem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen, das bereits zu etlichen Insolvenzen geführt hat.

Quelle: Abo Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH