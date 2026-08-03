ABO Energy: Stillhaltevereinbarung mit Gläubigern verlängert

Die ABO Energy hat sich mit ihren Gläubigern geeinigt, das bestehende Stillhalteabkommen bis Ende November 2026 zu verlängern. Das verschafft der Gesellschaft mehr Zeit, eine Sanierungslösung zu erarbeiten.

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat einen wichtigen Fortschritt im laufenden Sanierungsprozess erreicht. Wie die Gesellschaft mitteilte, hat sie sich mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt. Damit habe sie sich den notwendigen zeitlichen Rahmen verschafft, um den eingeschlagenen Weg zu einer Sanierungs- und Finanzierungslösung konsequent weiterzuverfolgen.

Die Verlängerung der Stillhaltevereinbarung unterstreiche ferner das Vertrauen der Finanzierungspartner in den laufenden Sanierungsprozess der ABO Energy und zeige die Bereitschaft, diesen weiterhin aktiv zu unterstützen. Chief Restructuring Officer (CRO) Britta Hübner kommentiert die Verlängerung wie folgt: „Angesichts der Komplexität der Verhandlungen mit einer Vielzahl an Finanzierungspartnern verschafft die Vereinbarung ABO Energy die erforderliche Zeit, um gemeinsam eine tragfähige und langfristige Lösung zu entwickeln.“

Die Gespräche zwischen ABO Energy und ihren Finanzierungspartnern verliefen weiterhin konstruktiv und in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Im Auftrag der Finanzierungspartner erarbeite derzeit der Financial Adviser Rothschild & Co. Vorschläge für eine zukunftsfähige Finanzierungslösung, die den weiteren Sanierungsprozess unterstützen soll.

Im März 2026 hatte sich ABO Energy mit ihren Anleihegläubigern geeinigt, bis Ende des Jahres bestimmte für die Anleihen geltenden Bedingungen auszusetzen, um eine erfolgreiche Sanierung ergreifen zu können.

Quelle: Abo Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH