Wärmepumpen: Ab Juli 2027 volle BEG-Förderung nur bei Produktion in EU und Partnerländern

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Laut der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ist die volle Förderung für den Einbau einer Wärmepumpe ab Sommer 2027 nur noch möglich, wenn diese in der Europäischen Union oder in bestimmten Partnerländern hergestellt wurde. Das genaue Verfahren ist bislang noch offen. Jetzt hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Regelungsentwurf für den sogenannten „Wertschöpfungsbonus“ zur Konsultation vorgelegt.