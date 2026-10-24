Die richtige Energie fürs Wärmenetz

Die kommunale Wärmeplanung zeigt Kommunen die Potenziale für eine regenerative Wärmeerzeugung auf. Doch wie wählt man die für einen Ort beste Technologie aus?

Es ist eine Binsenweisheit: Man nimmt, was man bekommen kann. Nicht überall gibt es die gleichen Voraussetzungen. Ohne Fluss keine Flusswärme, ohne die richtigen Gesteinsschichten in der passenden Tiefe keine Tiefengeothermie. Und es gibt zudem weitere Hürden, die Kommunen überwinden müssen, um die Potenziale zu erschließen. Dabei geht es vor allem um Know-how und um die Finanzierung von teils hohen Investitionen.

Expertise erforderlich

Ein großes Stadtwerk wie Enercity in Hannover kann auf eigene Fachleute zurückgreifen. So ist klar, dass Enercity bei ei­nem Flusswärmeprojekt viel in die eigenen Hände nimmt. Doch bei der Tiefengeothermie stützt sich selbst die­ses große Kommunalunternehmen lie­ber auf die Expertise einer spezialisier­ten Firma, die das Projekt realisiert. Enercity wird die Anlage laut eigener Aussage auch nicht betreiben, sondern die Wärme – geregelt über einen langfristigen Liefervertrag – beziehen, um sie in das eigene Wärmenetz einzuspeisen.

Das Henne-Ei-Problem

Es geht beim Erschließen der Potenziale also auch darum, die richtige Konstellation für das Projekt zu finden. Entscheidend ist zunächst der Ausbau der Netze – jegliche Wärmeerzeugung lohnt sich nur dann, wenn auch deren Absatz gesichert ist. Doch der hängt von einem attraktiven Angebot ab, das wiederum eng mit den Kosten der jeweiligen Wärmequelle verbunden ist.

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Häufig basiert die Wärmeversor­gung noch auf Heiz- oder Block-Heiz-Kraftwerken, die mit Gas oder auch Biomethan befeuert werden. Hier steigen derzeit die Preise und aufgrund der „Biotreppe“ im Gebäudemodernisierungsgesetz sowie dem künftigen CO2-Preis ist von einem weiteren Kostenzuwachs auszugehen. Nicht nur wegen des Wärmeplanungsgesetzes und der damit verbundenen Pflicht zur Transformation der Wärmenetze in Richtung regenerativer Energien ist daher ein Umstieg auf die Erneuerbaren erforderlich. Was sind reale Alternativen?

Biogas und Holz

Dort, wo schon vorhanden, sind Biogasanlagen und Holzheizwerke sicherlich weiterhin eine günstige Option, um Wärme zu erzeugen. Allerdings sind bei Biogasanlagen Investitionen in die Gasspeicherung absehbar, weil die Stromerzeugung in den Biogas-BHKW schon jetzt, aber vor allem künftig zu flexibilisieren ist – dies hängt auch mit dem jeweiligen Auslaufen der 20-jährigen Absicherung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für die Anlagen zusammen. Wichtig ist bei Biogas und Holz als Brennstoffen, der ausreichende Zugriff auf die natürli­chen Ressourcen.

Solarthermie

Schon in immer mehr Kommunen im Einsatz, aber doch noch eine Seltenheit sind große Solarthermieanlagen. Sie können sehr günstig für wenige Cent je Kilowattstunde Wärme liefern. Doch der größte Teil der Produktion entfällt auf die warme Jahreszeit. So ist ent­weder der Anteil der Solarwärme auf die Grundlast im Sommer zu begrenzen oder es ist in große Wärmespeicher zu investieren.

Speicher sind wichtig

Bei der Solarthermie liegt es auf der Hand, dass deren Anteil an der Wärmeversorgung mittels Speichern deutlich gesteigert werden kann. So steigt er etwa in Rüdigheim auf 87 Prozent – die restlichen 13 Prozent steuern Wärme­pum­­pen bei, die aufgrund der im Speicher vorhandenen Grundwärme sehr effi­zient arbeiten können. Keinen oder nur einen kleinen Speicher benötigt eine Solarthermieanlage, wenn sie in ein sehr großes Netz einspeist, zu dessen gesamter Wärmeleistung sie nur einen einstelligen Prozentanteil beiträgt.

Aber auch beim Einsatz anderer Technologien können Speicher sinnvoll sein. So sollten etwa Tiefengeothermieanlagen möglichst durchlaufen können, auch wenn ihre Wärmeleistung im Sommer den Absatz übersteigt.

Wärme aus der Tiefe

Tiefengeothermie kann sehr lange und kontinuierlich Wärme liefern. Und das kann auch preislich attraktiv sein. Die Herausforderung liegt hier eher im Vorfeld: Sofern schon Daten zum Unter­grund – etwa aus Erdgasbohrungen – vorliegen, muss in der Regel eine seismische Untersuchung erfolgen. Die kostet einige Millionen Euro. Gibt sie genügend Aufschluss, kann im nächsten Schritt eine Probebohrung folgen. Die ist noch etwas teurer. Es sind also hohe Vorinvestitionen erforderlich, ohne si­cher zu wissen, ob daraus etwas wird. Allerdings gibt es vom Bund und teils von den Ländern eine finanzielle Absicherung. Und auch für Seismik und Machbarkeitsstudien gibt es Zuschüsse.

Aquawärme im Aufwind

Das gilt auch für Anlagen, die die Wärme in Seen und Flüssen nutzbar machen sollen. Trotz einer sehr geringen Temperatur des Ausgangsmediums, kann die zu gewinnende Wärmemenge sehr groß sein. Daher fehlt der Hinweis auf die Flusswärme in wohl keiner kommunalen Wärmeplanung eines Ortes, der über ein Gewässer verfügt. Hier ist allerdings auch der höhere Strombedarf – Wärmepumpen arbeiten hier auf Basis geringerer Temperaturen als etwa bei der Tiefengeo­thermie – bei den Wirt­schaftlich­keits­betrachtungen zu berücksichtigen. Das gilt ähnlich auch bei Klärwasser, das eine regelmäßige Abwärmequelle darstellt.

Abwärme als Potenzial

Wärme zu nutzen, die sowieso da ist, stellt häufig eine gute Option dar. Die großen Fernwärmenetze im Ruhrgebiet sind entstanden, weil die Unternehmen in den Stahlwerken gar nicht wussten, was sie ansonsten damit tun sollten. In Bioenergiedörfern war die Biogasan­lage zunächst auf die Stromproduktion ausgerichtet – die Wärme war hier meist nur ein Nebenprodukt, das die Anlagenbetreiber teils an die angeschlossenen Dörfer verschenkten oder zu einem günstigen Preis abgaben.

Auch Industriebetriebe können gün­stig Abwärme liefern. Hier besteht das Risiko, dass Unternehmen schließen oder ihre Produktionsweise ändern. Dies kann zum Abbruch oder zur Reduktion der Wärmelieferung führen. Dies müssen die Fernwärmefirmen berücksichtigen und für den Fall der Fälle Ersatzoptionen planen.

Rechnen für die Wärmewende

In einzelnen Kommunen werden große Rechenzentren aufgebaut. Auch hier fällt viel Wärme an, die sinnvoller Weise für ein Wärmenetz nutzbar ist. Aber auch kleine, dezentrale Rechenzentren können interessant sein. Bei einer Strom­aufnahme von zum Beispiel 250 kW fällt fast die gesamte Leistung als Abwärme an.

Stromüberschüssen verwerten

Dort, wo große Wind- und Solarparks stehen, müssen diese zeitweise abgeregelt werden. Hier ist möglicherweise Po­wer to Heat eine Option.

Autor: Andreas Witt | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH