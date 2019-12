Schwarzheide geht beim Mieterstrom voran

Nach drei Projekten in 2019 wird die Wohnungsbaugenossenschaft Schwarzheide im nächsten Jahr zwei weitere Gebäude mit solarem Mieterstrom ausstatten.

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Mieterstrom-Anbieter Solarimo wurden bereits Anfang des Jahres drei große Wohngebäude in Schwarzheide und im Nachbarort Senftenberg mit Solaranlagen ausgestattet. Die 500 Solarmodule leisten 140 KW. Der Strom wird an die BewohnerInnen von insgesamt 120 Wohneinheiten geliefert.

Damit sorgt die Genossenschaft für Preisstabilität bei den Stromkosten ihrer Mitglieder. Der Strom aus der Solaranlage bleibt immer mindestens 10 Prozent unter dem Preis des lokalen Grundversorgers.

Aktuell sind Anlagen auf zwei weiteren Gebäuden des Typs WBS 70 mit insgesamt 50 Wohneinheiten in Schwarzheide geplant. Die 250 Solarmodule auf den Dächern generieren 80 KW und sparen knapp 44 Tonnen CO2 pro Jahr ein.

“Die Umsetzung der ersten Projekte mit Solarimo hat so gut geklappt, da haben wir direkt gesagt: Wir haben noch weitere Dächer”, freut sich Thomas Gehre, Geschäftsführer der WBG Schwarzheide, auf die kommenden Projekte. Für ihn ist die Weiterführung der Mieterstromprojekte ein großer Schritt in Richtung eines modernen Gesamtkonzepts für attraktives, genossenschaftliches Wohnen.

“Zunächst waren wir etwas skeptisch wegen der steuerlichen Risiken. Aber durch das Dachpachtmodell von Solarimo fällt das nicht ins Gewicht”, erklärt Thomas Gehre zu den anfänglichen Schwierigkeiten. Im sogenannten Dachpachtmodell übernimmt Solarimo den gesamten Prozess, von der ersten Planung über die technische Umsetzung bis hin zum Betrieb der Anlage und Verkauf des Stroms. Die Genossenschaft erhält im Gegenzug eine Dachpacht und hat als Auftraggeber keinerlei Kosten. Neben den Solaranlagen sollen im nächsten Jahr auch Ladesäulen für Fahrräder und E-Autos installiert werden.

5.12.2019 | Quelle: Solarimo GmbH | solarserver.de

