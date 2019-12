Nordex verbucht Großaufträge aus Mexiko und der Türkei

Der Windkraft-Anlagenhersteller Nordex hat in dieser Woche zwei Großaufträge bekannt gegeben. Anlagen mit 138 Megawatt (MW) sollen nach Mexiko und 77 MW in die Türkei geliefert werden.

Aus Mexiko hat Nordex einen Auftrag über insgesamt 40 Turbinen des Typs AW132/3300 und zwei Anlagen des Typs AW132/3000 erhalten. Die Nennleistung beträgt zusammen 138 Megawatt.

Das Projekt entsteht im Staat Tamaulipas im Nordosten von Mexiko. Hier ist der Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 geplant. Dabei installiert die Nordex Group die Anlagen mit einer Nabenhöhe von 120 Metern auf Betontürmen. Diese fertigt die Gruppe in ihrem mexikanischen Werk in Marín im Staat Nuevo León. Dort befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft bereits ein 180-MW-Windpark mit Nordex-Anlagen. Das Unternehmen hat in Mittel- und Südamerika einen seiner Vertriebsschwerpunkte.

In der Türkei hat Nordex jetzt einen Auftrag von seinem Neukunden Karayel Elektrik erhalten. Für den 76,8-MW-Windpark „Vize-2“ errichtet Nordex 16 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5. Die Anlagen werden im Betriebsmodus von je 4,8 MW ausgeliefert.

Der Windpark „Vize-2“ entsteht im Norden der Türkei nahe der Stadt Kirklareli. Hier herrschen mittlere Windgeschwindigkeiten von 7,8 Meter pro Sekunde. Daher soll der Windpark nach der Fertigstellung Ende 2020 mit Nabenhöhen von 125 Metern jährlich über 240 GWh Strom liefern.

Auch bei diesem Projekt erhält Karayel Elektrik eine höhere Einspeisevergütung. Denn die Türme, Rotorblätter, Generatoren und Ankerkörbe lässt die Nordex Group lokal im Land fertigen.

6.12.2019 | Quelle: Nordex SE | solarserver.de

