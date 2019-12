Photovoltaik und Mieterstrom für Öko- und Sozialsiedlung

Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Hilden bei Düsseldorf wird zur Klimaschutzsiedlung. Dazu trägt auch Photovoltaik-Mieterstrom bei.

In Hilden hält der Mieterstrom Einzug. Das gemeinschaftliche Wohnprojekt Trialog realisiert in der rheinischen Stadt eine als ein ökologisches und soziales Vorzeigeprojekt geplante Klimaschutzsiedlung. Dort wird Mieterstrom eine wichtige Rolle spielen. Wie der Dienstleister Solarimo mitteilte, der die Abwicklung des Projektes übernimmt, werde die Siedlung nach dem Effizienzstandard KfW 40 plus realisiert. Dazu gehöre eine Stromversorgung mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeicher.

Auf den Dächern der Klimaschutzsiedlung Hilden sollen rund 317 Photovoltaikmodule auf einem extensiven Gründach verbaut werden. Diese haben eine Leistung von rund 100 Kilowatt (kW) und erzeugen ca. 84.000 Kilowattwattstunden (kWh) Strom im Jahr. Ein Teil der Photovoltaikmodule sei mit einer eleganten Photovoltaik-Glas Lösung in dem Dach der Laubengänge integriert. Durch den Batteriespeicher mit einer Kapazität von knapp 40 kWh erhöhe sich der Anteil des Solarstroms, der im Haus verbraucht werden kann.

Dadurch werde ein Angebot für solaren Mieterstrom möglich. Die Mieter, die den Neubau voraussichtlich Mitte 2021 beziehen werden, können auf Wunsch nachhaltigen und günstigen Strom direkt von den eigenen Dächern beziehen. Der Batteriespeicher sorge dafür, dass sie möglichst viel Strom vom Dach nutzen können. Nur falls der Strom aus der Batterie nicht ausreiche, erhalten sie zusätzlich zertifizierten Ökostrom. Der Strompreis werde mindestens zehn Prozent unter dem Tarif des örtlichen Grundversorgers liegen.

Solarimo ist seit 2018 am Markt und betreut rund 40 Mieterstromprojekte, bereits umgesetzt oder noch in Planung. Zuletzt hatte die Firma über zwei Vorhaben zu Mieterstrom in der Eifel berichtet.

10.12.2019 | Quelle: Solarimo | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH