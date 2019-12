SMP Montage mit weiteren 10 MW Solarpark für Eon

Eon und SMP Montage bringen im im unterfränkischen Hafenlohr einen 10 MW-Photovoltaikpark ans Netz. Ein weiteres Projekt soll folgen.

Drei Monate nach dem Spatenstich haben E.ON und der Montagespezialist SMP einen zehn Megawatt (MW) starken Solarpark im unterfränkischen Hafenlohr fertiggestellt. Wie die Firmen mitteilten, wurden 33.622 Solarmodule des Herstellers Canadian Solar verbaut. Über ein fünf Kilometer langes Mittelspannungs-Erdkabel werde der Strom zum Umspannwerk Altfeld geleitet und dort in das Netz des Bayernwerks eingespeist.

Die Anlagen seien auf einer neun Hektar großen Hangfläche installiert worden, die ein durchgehendes Nord-Süd-Gefälle aufweise und 100 Meter vom Main entfernt im Herzen eines Weinbaugebietes liege. „Wir hatten es mit schwierigem Gelände zu tun,“ sagte dazu Michael Manfred Fischer, CEO von SMP Montage. „Der extrem harte Schiefer-Sandstein-Boden war eine echte Herausforderung. Um die Modulhöhe bei diesem Terrain überall auf demselben Niveau konstant zu halten, waren besonders exakte punktuelle Bohrungen nötig.“ Dafür sei eine Präzisionsramme zum Einsatz gekommen.

Neben der Übernahme der mechanischen und elektrischen Montage sowie dem Kabeltiefbau habe SMP in Hafenlohr bis zur technischen Inbetriebnahme mitgewirkt.

Nach Abschluss des Projekts in Hafenlohr arbeiten beiden Partner schon am nächsten Vorhaben. So soll in Bad Waldsee noch vor Weihnachten das nächste solare Gemeinschaftsprojekt in die Bauphase eintreten.

