Neue Anschlusskästen für den Schutz von Photovoltaik-Anlagen von Citel

Die neuen Anschlusskästen können Photovoltaik-Anlagen mit maximalen Dauerspannungen von bis zu 1.200 Vdc und bis zu 12 MPP-Trackern vor Blitz- und Überspannungsimpulsen schützen.

Der Blitz- und Überspannungsschutzexperte Citel hat die Generatoranschlusskastenserie GAK 12 XS für große Photovoltaik-Anlagen auf den Markt gebracht. Die vier Anschlusskästen können Photovoltaik-Anlagen mit maximalen Dauerspannungen (Ucpv) von bis zu 1.200 Vdc und bis zu 12 MPP-Trackern vor Blitz- und Überspannungsimpulsen schützen. Je nach Konfiguration sind die Geräte für Solarstromanlagen der Blitzschutzklasse III/IV (Typ 2+3) oder PV-Freiflächensysteme (Typ 1+2+3) optimiert.

Die neuen Generator-Anschlusskästen eignen sich für Photovoltaik-Anlagen, die man dauerhaft mit einer Spannung von 1.000 Vdc betreibt. Sie haben zwei Eingänge und einen Ausgang für den Anschluss von 6- bis 10-mm2-Leitungen über Federkraftklemmen. Die GAK12 XS-Serie ist mit PV-Kombiableitern Typ 1+2+3 bzw. Typ 2+3 für die DC-Seite ausgestattet. Dadurch sollen auch die sensibelsten Komponenten wie beispielsweise Kommunikationsschnittstellen vor Überspannungen geschützt sein. Die Kabeldurchgänge sind fest verschraubt, was die Installation vereinfacht, weil man keine Löcher stanzen muss. Eine patentierte VG-Technologie soll eine vorzeitige Alterung verhindern.

Bislang waren die Geräte der GAK10-Serie Citels leistungsstärkste Anschlusskästen für den Schutz von Photovoltaik-Anlagen und deren MPP-Trackern. „Mit dem GAK12 XS ist es uns jetzt gelungen, die Leistungsfähigkeit um 20 Prozent zu steigern, sodass wir nun zwölf MPP-Tracker vor Überspannungen schützen können“, sagt Citel-Marketingleiter Lars Strzeletz. Er ergänzt: „Auf der Fachmesse Intersolar Europe haben wir die neue Serie erstmals als Machbarkeitsstudie vorgestellt. Wegen der großen Nachfrage starten wir nun rechtzeitig zum Weltblitzschutztag am 28. Juni mit der Serienproduktion.“

Der internationale Weltblitzschutztag wurde nach einer Tragödie am 28. Juni 2011 ins Leben gerufen, bei der 18 Schüler in Uganda starben, als ein Blitz in ihr Klassenzimmer einschlug. In Deutschland steht dieser Tag seitdem unter dem Motto „Blitzschutz schützt Leben“.

Quelle: Citel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH