52-Gigawatt-Deckel fällt frühestens im Frühjahr

Foto: Guido Bröer Der 52-Gigawatt-Deckel müsse weg, finden diese Fridays-for-Future-Demonstranten

In diesem Jahr wird es zum Kohleausstiegsgesetz keine Einigung im Bundeskababinett mehr geben. Und offenbar will die Regierung sowohl die Abstände der Windkraftanlagen als auch die Abschaffung des 52-Gigawatt-Deckels für PV-Anlagen erst im Frühjahr 2020 in eigenen Gesetzen angehen.

