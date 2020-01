Photovoltaik-Effizienzrekord: Longi erreicht 22,38 %

Der chinesischen Photovoltaikhersteller Longi hat einen weiteren Photovoltaik-Effizienzrekord von 22.38 Prozent für Module erreicht.

Den Photovoltaik-Effizienzrekord hat der TÜV Rheinland bestätigt. Demnach erreicht Longi die 22.38 Prozent Umwandlungs-Effizienz mit seinen monokristallinen Siliziummodulen.

Lv Jun, Vice President von Longi Solar kommentiert: „Longi hat kontinuierlich die Effizienzgrenzen unserer monokristallinen Hochleistungs-Produkte um das Preis-Leistungs-Verhältnis weiter zu verbessern. Dieser Durchbruch bestätigt wieder einmal das Entwicklungspotezial der monokristallinen Modultechnologie. Mit kontinuierlichen Investitionen in Technologien und Prozesse können Innovationen schnell auf die Massenproduktion angewendet werden, um die Energiewende durch Solarenergie zu unterstützen.“

In den letzten Jahren haben die Mono-Module von Longi mehrfach den jeweiligen weltweite Photovoltaik-Effizienzrekord gebrochen. Kürzlich meldete das Unternehmen, seine Produktionskapazitäten in China auf 20 Gigawatt ausbauen zu wollen. Doch weltweit reklamiert es bereits jetzt eine jährliche Produktion von 30 Gigawatt an Wafern und Modulen – ein Viertel des Weltmarktes.

22.1.2020 | Quelle: Longi | solarserver.de

