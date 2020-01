innogy baut ersten Batteriespeicher in Irland

Der Batteriespeicher mit 60 Megawatt Leistung soll 2021 betriebsbereit sein. Er wird die Energiewende in Irland durch die Bereitstellung von Netzdienstleistungen unterstützen.

Die innogy SE treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran und steigt in Irland in das Geschäft mit Batteriespeichern ein: Das Unternehmen baut den ersten großen Batteriespeicher im irischen County Monaghan, nahe der Ortschaft Lisdrumdoagh. Die finale Investitionsentscheidung (FID) dazu wurde nun getroffen. Bereits in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für den 60-Megawatt-Speicher beginnen, 2021 soll die Anlage vollständig in Betrieb gehen. Der innogy Batteriespeicher soll Netzdienstleistungen für das Stromnetz bereitstellen und erweitert das Erneuerbaren-Energien-Portfolio des Energieversorgers in Irland.

In Irland löst die Stromerzeugung aus Erneuerbaren die konventionelle Stromerzeugung zunehmend ab. Zugleich sehen sich die Betreiber von Stromnetzen zunehmend mit der Aufgabe konfrontiert, Schwankungen im Verteil- und Übertragungsnetz auszugleichen. Dies kann beispielsweise durch die Leistungsbegrenzung von Windkraftanlagen erreicht werden. Zudem bieten Batteriespeicher-Projekte eine besonders effiziente Möglichkeit, das Netz zu stabilisieren und so eine zuverlässige Stromversorgung zu garantieren: In weniger als 150 Millisekunden können Großbatteriespeicher wie der, der in Lisdrumdoagh gebaut wird, auf Frequenzschwankungen reagieren und je nach Bedarf Strom aus dem Netz aufnehmen oder in das Netz abgeben. Batteriespeicher sind daher besonders gut geeignet, die mit erneuerbaren Energien einhergehende schwankende Netzeinspeisung auszugleichen.

Nach der Inbetriebnahme wird der innogy Batteriespeicher in Lisdrumdoagh mit seiner Leistung von 60 Megawatt (MW) ausreichend Kapazität bereitstellen, um das Äquivalent von rund 125.000 Haushalten mit Strom versorgen zu können. Die geplante Investitionssumme für den neuen Batteriespeicher beläuft sich insgesamt auf etwa 25 Millionen Euro.

Irland ist ein wichtiger Wachstumsmarkt

Die Gründung der Tochtergesellschaft innogy Renewables Ireland Ltd. im Jahr 2016 markierte für innogy den Eintritt in den irischen Markt. Der im Jahr 2018 errichtete und mittlerweile in Betrieb genommene Windpark Dromadda Beg ist der erste Onshore-Windpark von des Unternehmens in Irland. Er befindet sich im County Kerry und hat eine Leistung von 10,2 MW. Das irische Team des Unternehmens entwickelt weitere Erneuerbaren-Projekte vor Ort, beispielsweise weitere Onshore-Windparks und innogy Batteriespeicher.

Außerdem entwickelt der Energieversorger den Offshore-Windpark Dublin Array, der vor der Küste der Landeshauptstadt in der Irischen See entstehen und über eine installierte Leistung von bis zu 1.000 MW verfügen soll. 2018 ist innogy eine Partnerschaft mit dem irischen Unternehmen Saorgus Energy eingegangen, um die Entwicklung gemeinsam voranzutreiben.

30.01.2020 | Quelle: innogy | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH