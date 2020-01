Im texanischen Andrews County ist das Lapetus Solar-Projekt mit einer Leistung von 100 Megawatt in Betrieb gegangen. Zwei weitere 200 Megawatt-Projekte befinden sich bei Duke Energy Renewables derzeit in der Pipeline.

Duke Energy Renewables, eine Tochtergesellschaft von Duke Energy, gab bekannt, dass das Lapetus Solar-Projekt mit einer Leistung von 100 Megawatt im texanischen Andrews County in Betrieb gegangen ist. Es ist das zweite kommerzielle Solarprojekt von Duke Energy in Texas und das erste große Solarprojekt in Andrews County. „Texas liegt landesweit an vierter Stelle für Solarenergie. Wir freuen uns, dass Lapetus Solar jetzt online ist und zum Wachstum der kommunalen Anlagen für saubere Energien beitragen wird “, sagt Rob Caldwell, Präsident von Duke Energy Renewables.

Das Projekt, das Duke Energy Renewables im Februar 2019 von 7X Energy übernahm, beschäftigte in der Hochbauphase bis zu 240 Mitarbeiter. Es enthält über 340.000 Photovoltaik-Module auf zirka 800 Hektar. „7X hat das Lapetus Solar-Projekt ins Leben gerufen und entwickelt, und wir sind stolz darauf, Andrews County bei seinem ersten großen Solarprojekt zu unterstützen“, sagt Clay Butler, Präsident und CEO von 7X Energy. „Wir sind Andrews County dankbar, dass sie Solar in der örtlichen Gemeinde willkommen geheißen hat und die damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile.“

Mehrjährige Stromlieferverträge

Die im Rahmen des Lapetus Solar-Projekts erzeugte Energie wird an das ERCOT-Netz geliefert und im Rahmen von drei mehrjährigen Stromlieferverträgen (PPA) verkauft. Das Design der Anlage, die Beschaffung von PV-Modulen, Wechselrichtern, die Bilanzierung von Anlagensystemen und der Bau des Projekts wurden von Swinerton Renewable Energy durchgeführt. Duke Energy Renewables schloss die Projektentwicklung ab, leitete den Bau des Projekts und wird die Anlage betreiben und verwalten.

Neben dem Lapetus Solar-Projekt in Andrews County gab Duke Energy Renewables 2019 die Akquisition des 200-MW Holstein Solar-Projekts in Nolan County und des 200-MW Rambler Solar-Projekts in Tom Green County, Texas, bekannt. Beide Projekte werden bis Mitte 2020 kommerziell betrieben. Duke Energy ist einer der führenden Anbieter von erneuerbaren Energien in den USA. Bis Ende 2020 will das Unternehmen 8.000 Megawatt Wind-, Solar- und Biomasseenergie besitzen.

31.01.2020 | Quelle: Duke Energy | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH