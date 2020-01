Photovoltaik-Zubau im Jahr 2019: 4 Gigawatt knapp verfehlt

Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur sind im Jahr 2019 Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 3,9 Gigawatt neu ans Netz gegangen. Windenergie kam nur auf 2 Gigawatt.

Mit 339 Megawatt Photovoltaik-Zubau im Dezember ist das Jahr 2019 auf anhaltend gutem Niveau zu Ende gegangen. Das geht aus den Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Insgesamt kam der Zubau im Jahr 2019 damit auf 3,9 Gigawatt.

Da dieser Photovoltaik-Zubau im Jahr 2019 deutlich über dem von der Bundesregierung anvisierten Zubaukorridor liegt, sinkt nun die Degression der Fördersätze. Ab Januar gilt schon der neue Degressionssatz von 1,4 Prozent. Bislang waren es 1 Prozent. Die Einspeisevergütung liegt damit für Anlagen bis 10 kW Leistung, die ab diesem Januar an das Netz gehen, bei 9,87 Cent pro Kilowattstunde. Ab Februar sind es dann nur noch 9,72 Cent pro Kilowattstunde.

Bei der Windenergie sieht es nicht so rosig aus. Im Dezember 20109 kamen an Land Windkraftanlagen mit nur 200 Megawatt ans Netz. Offshore waren es saisonbedingt sogar nur 19 Megawatt. Damit kam der Windenergie-Zubau in Deutschland im Jahr 2019 insgesamt auf 2 Gigawatt. Das entspricht also nur der Hälfte vom Photovoltaik-Zubau im Jahr 2019. 0,9 Gigawatt des Windenergie-Zubaus entfielen auf Anlagen an Land. 1,1 Gigawatt wurden offshore auf hoher See errichtet.