Große Glas-Glas-Photovoltaikanlage in den Niederlanden

Die Solarwatt GmbH baut in der niederländischen Kleinstadt Waalwijk eine Solaranlage, die komplett aus Glas-Glas-Photovoltaikmodulen besteht. Nach Aussage des Unternehmen ist sie damit derzeit die größte Anlage dieser Art in Europa.

Installieren lässt die ingesamt 6.690 Module das Familienunternehmen Naber Plastics. Der Hersteller von Kunststoffprodukten will den Solarstrom vollständig in der eigenen Produktion einsetzen. Insgesamt soll die auf dem Firmendach installierte Glas-Glas-Photovoltaikanlage im Jahr 1,7 Gigawattstunden Strom erzeugen.

Mit dem Einbau der Glas-Glas-Photovoltaikanlage ist derzeit die Installationsfirma YellowNRG betraut. Sie setzt gemeinsam mit der niederländischen Niederlassung von Solarwatt das Großprojekt um.

Die Entscheidung für die Zusammenarbeit zwischen Naber Plastics und Solarwatt war bereits im Juni 2019 gefallen. Zuvor hatte der Geschäftsführer des niederländischen Familienunternehmens, Wim Naber, die Dresdner Fertigung besucht hatte. Ihn hat die Kombination aus Glas-Glas-Modulen und langen Garantien überzeugt. „Wenn ich in Solarmodule investiere, möchte ich davon ausgehen können, dass sie jahrzehntelang halten und ich nicht mit unvorhergesehenen Situationen konfrontiert werde. Ich sehe der Umsetzung des Projekts mit Zuversicht entgegen.“

Glas-Glas-Module

Solarwatt hat laut eigener Aussage bereits vor über 20 Jahren das erste Glas-Glas-Modul entwickelt. Inzwischen sieht sich das Dresdner Unternehmen europaweit als Marktführer in diesem Segment der Glas-Glas-Photovoltaikanlagen. Dabei profitiert es auch von den Entwicklungen in der Glasindustrie. Sie kann inzwischen dünne Gläser herstellen, die auch haltbar genug sind. Aufgrund des nur zwei Millimeter dünnen Glases auf der Vorder- und Rückseite der Module sind die neuen, seit wenigen Jahren verfügbaren Glas-Glas-Photovoltaikmodule relativ leicht. Das Material schütze die empfindlichen Solarzellen außerdem besser als Glas-Folien-Module, erklärt Solarwatt. Das komme auch der Lebensdauer der Module zu Gute. Solarwatt gewährt auf Glas-Glas-Photovoltaik-Module eine Produkt- und Leistungsgarantie von 30 Jahren.

Über Solarwatt

Die 1993 gegründete und weltweit tätige Solarwatt GmbH mit Sitz in Dresden ist einer der noch verbliebenen deutschen Hersteller von Photovoltaikmodulen. Es konzentriert sich auf Systemlösungen, ist aber selbst auch in der Produktion tätig. So stellt es zum Beispiel die Glas-Glas-Module in Deutschland her. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 400 Mitarbeiter.

5.2.2020 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH