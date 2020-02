BayWa baut größte schwimmende Photovoltaikanlage Europas

BayWa r.e. hat mit dem Bau der größten schwimmenden Photovoltaikanlage Europas begonnen. Innerhalb von nur acht Wochen soll das Floating-PV-Projekt Bomhofsplas in den Niederlanden errichtet werden.

Nach Fertigstellung wird die 27,4-Megawatt-Anlage bei Zwolle, Niederlande, nicht nur die größte schwimmende Photovoltaikanlage Europas, sondern auch die größte außerhalb Chinas sein. Dafür werden auf dem Baggersee rund 73.000 PV-Module, 13 schwimmende Transformatoren und 338 Wechselrichter verbaut.

Dr. Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects bei der BayWa r.e., erklärt: „In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir schwimmende Solaranlagen mit einer installierten Gesamtleistung von über 25 MWp realisiert und sind damit Europas führender Floating PV-Entwickler. Dank unseres großen Erfahrungsschatzes können wir diesen Solarpark nun in einer bisher einzigartigen Geschwindigkeit errichten.

8 MW in zwei Wochen

In nur zwei Wochen haben wir 8 MW des Projekts fertiggestellt, zuletzt sogar bis zu 1 MW pro Tag. Durch die optimierten, immer kürzeren Bauzeiten sorgen wir dafür, dass der Ausbau der Erneuerbaren noch schneller vorangehen kann.“

Die größte schwimmende Photovoltaikanlage Europas in Bomhofsplas wird fast vollständig CO2-neutral errichtet. Die Baustelle ist aufgrund der genutzten Elektro-Baugeräte sowie Werkzeuge und Elektroboote, die über den ersten Teil des Solarparks und eine 600kW-Batterie vor Ort aufgeladen werden, weitestgehend autark.

Neben der Nutzung von ungenutzten Flächen, haben schwimmende Solaranlagen noch einige weitere Vorteile gegenüber Freiflächenanlagen. Dazu gehören eine einfachere Installation, höhere potenzielle Erträge dank des Kühlungseffektes des Wassers sowie niedrigere Betriebs- und Wartungskosten.

Langlebige Technik

Ortmann ergänzt: „Unsere Fähigkeit, Floating PV-Anlagen in so kurzer Zeit zu bauen, ist eine spannende neue Chance für ein Europa mit dem Ziel, bis 2050 CO²-frei zu sein. Dabei ist es besonders wichtig, dass auch die richtige und vor allem langlebige Technologie eingesetzt wird.“

In Zusammenarbeit mit der Zimmermann PV-Stahlbau GmbH hat BayWa r.e. ein eigenes Floating-PV-System entwickelt. Das patentierte Zim Float“-System ist in der Lage, hohen Wind-, Wellen- und Schneelasten standzuhalten. Laut Baywa bietet es auch eine sichere Struktur für den laufenden Betrieb und die Wartung.

Nach Bauabschluss wird dies der vierte schwimmende Solarpark sein, den BayWa r.e. innerhalb von eineinhalb Jahren gebaut hat. Das Unternehmen hat bereits das nahe gelegene 14,5 MWp-Projekt in Sekdoorn, das 8,4 MWp-Projekt in Tynaarlo sowie die 2,1 MWp-Anlage in Weperpolder realisiert.

11.2.2020 | Quelle: BayWa r.e. | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH