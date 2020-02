Photovoltaik: Solarstrom für RB Leipzig

Das Verwaltungsgebäude und die Fußball-Akademie des Bundesligisten RB Leipzig haben eine Photovoltaikanlage erhalten. Der Solarstrom dient dem Eigenbedarf des Stadions und des Trainingzentrums.

Solarstrom für RB Leipzig: der Fußball-Bundesliga hat auf dem Verwaltungsgebäude seines Stadions eine Flachdach-Photovoltaikanlage installieren lassen. Sie ist mit Solarmodulen der Herstellers Q-Cells ausgerüstet und verfügt über eine Spitzenleistung von 71,5 Kilowatt (kW).

Wie der Modulproduzent aus Thalheim mitteilte, fließe die Energie unter anderem in die regelmäßige UV-Lichtbestrahlung des Spielfeldes. Auch sonst diene der Strom ausschließlich dem Eigenverbrauch der Sportstätte.

Auch die Fußballakademie des Klubs nutze künftig die Sonnenenergie. Dazu sei eine 30 Kilowatt starke Anlage auf der Tribüne am Spielfeld der U19 Mannschaft installiert. Der Grünstrom fließe zu 100 Prozent in den Betrieb des Trainingszentrums am Cottaweg in Leipzig.

13.2.2020 | Quelle: Q-Cells | solarserver.de

