Neste beteiligt sich an Sunfire wegen Elektrolyse

Das Unternehmen Neste, das aus Abfällen und Reststoffen Diesel und Kerosin herstellt, hat eine eine Minderheitsbeteiligung an dem deutschen Unternehmen Sunfire GmbH erworben, das sich mit Elektrolyse befasst.

Sunfire ist hat Hochtemperatur-Elektrolyseverfahren entwickelt. Die patentierte Technologie des Unternehmens ermöglicht die Produktion von nachhaltigem Wasserstoff per Elektrolyse. Nachfolgend ermöglicht dies die direkte Umwandlung von Wasser und CO 2 in Rohstoffe für petrochemische Produkte.

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich Neste durch bahnbrechende Innovationen von einem regionalen Ölraffinerieunternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter erneuerbarer und zirkulärer Lösungen entwickelt.“ Das sagt Peter Vanacker, President und CEO von Neste. „Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie konzentrieren wir uns weiterhin auf Innovationen mit dem Ziel, die bestehenden Geschäftsmodelle weiter voranzutreiben und neue Wachstumsplattformen zu entwickeln. Power-to-X ist einer dieser Innovationsbereiche.“ Wie Vanacker außerdem erklärt, sei die Elektrolyse die Schlüsseltechnologie der Power-to-X-Plattform. Sie erst ermögliche die Produktion emissionsfreien, nachhaltigen Wasserstoffs und die Umwandlung von CO 2 in Kraftstoffe, Chemikalien und Werkstoffe. „So wird aus einem Problem ein Lösungsansatz“, erklärt der Firmenchef.

Nils Aldag, Geschäftsführer bei Sunfire, begrüßt die Beteiligung von Neste. Neste sei einer der wichtigsten Anbieter von erneuerbaren Kraftstoffen weltweit. So stärke Snfire seine Position als Hersteller von Power-to-X Lösungen für die Produktion von grünem Wasserstoff und synthetischen Kraftstoffen. Neste werde Sunfire nicht nur mit seiner Expertise als Generalunternehmer unterstützen. Sondern Sunfire könne somit auch von „ihrem einzigartigen Verständnis im Markt der erneuerbaren Kraftstoffe profitieren.

Es geht Sunfire nicht nur um zu Nestes Kapitalbeteiligung. Beide Firmen wollen außerdem daran arbeiten, in einer Neste-Raffinerie die Herstellung erneuerbaren Wasserstoffs mithilfe der Elektrolyse von Sunfire zu demonstrieren. Dies stellt nach Meinung von Aldag einen Meilenstein in der Kommerzialisierung der Sunfire-Technologie dar. Und es soll Neste außerdem bei der Entwicklung neuer, nachhaltiger Lösungen für das aktuelle Geschäftsmodell und für künftiges Wachstum helfen.

6.3.2020 | Quelle: Sunfire | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH