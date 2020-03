REC Group knackt 10 GW installierte Photovoltaik-Leistung

Im Vorjahr hat REC 10 GW installierte Photovoltaik-Leistung erreicht. REC-Module sind weltweit überall zu finden.

10 GW installierte Photovoltaik-Leistung ist ein Meilenstein – und entspricht nicht weniger als der Leistung von 1,2 Milliarden durchschnittlichen LED-Lampen. Die REC Group, das internationale Solar-Pionierunternehmen mit skandinavischen Wurzeln, gibt bekannt, diese Wegmarke erreicht zu haben. Denn Installationen mit REC-Modulen sind weltweit überall zu finden: auf Privathäusern, Schulen und Universitäten, Sportstadien und Krankenhäusern bis hin zu Büros, Gotteshäusern, sowie Supermärkten, Flughäfen, Industrieanlagen und Bauernhöfen.

Mit dem Erreichen der 10-GW-Marke, erzeugen REC Module aktuell 13 Terawattstunden saubere Energie pro Jahr und versorgen mehr als 16 Millionen Menschen mit Strom. Somit sparen 10 GW installierte Photovoltaik-Leistung jedes Jahr Millionen Tonnen von CO2-Emissionen ein. Nicht nur wegen der installierten Leistung sieht REC sich als Vorreiter in der Branche. Auch in Sachen Innovation sieht sich das Unternehmen als führend an: So sind die Heterojunction- und Halbzellentechnologie nur zwei Beispiele, die REC als Technologietreiber etabliert hat.

Steve O’Neil, CEO der REC Group, erklärt: „2019 war ein großartiges Jahr für REC. Unser neues Solarmodul REC Alpha Serie ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und der Maßstab für die gesamte Branche. Mit einer führenden Leistungsdichte von 217 Watt pro Quadratmeter ist dies die hocheffiziente Innovation, die es braucht, um die Energiewende weiter voranzutreiben und die Autonomie der Verbraucher zu stärken.“

10.3.2020 | Quelle: REC | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH