Interview mit Peter Stratmann zum Prosumer-Modell der Bundesnetzagentur (Audio)

Der Leiter des Referats für Erneuerbare Energien der Bundesnetzagentur, Peter Stratmann, spricht im Interview mit Solarthemen-Redakteur Guido Bröer über die Ideen seiner Behörde für eine grundsätzliche Reform des EEG. Sein Team hat ein Prosumer-Modell entwickelt, für das die Bundesnetzagentur jetzt in der Politik wirbt.

Ab dem 1. Januar 2021 fallen die ersten Anlagen aus der Vergütung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Dann beginnt für deren Betreiber nach derzeitiger Gesetzeslage ein rechtsfreier Raum. Vor allem Betreiber kleiner Photovoltaikanlagen bekommen ein Problem, wenn der Gesetzgeber nicht schnell aktiv wird. Das Team von Peter Stratmann hat ein eigenes Prosumer-Modell der Bundesnetzagentur entwickelt. Die Behörde möchte damit künftig Prosumer-Anlagen besser in den Strommarkt einbinden.

Stratmann vertritt dabei einige umstrittene Thesen. Zum Beispiel will er finanzielle Anreize für die Optimierung des Eigenverbrauchs und somit für Heimspeicher radikal beschneiden. Eine der drei Optionen im Prosumer-Modell der Bundesnetzagentur sieht vor, dass Altanlagenbetreiber ihre bisherige direkte Geschäftsbeziehung zum Netzbetreiber beenden. Als Prosumer sollen sie stattdessen nur noch mit ihrem Stromlieferanten zu tun haben und den Großteil ihrer Stromgebühren in Form einer pauschale Abgabe pro Kilowatt Leistung ihrer Solaranlage an ihren Lieferanten zahlen. In dieser „Lieferanten-Option“ bleibe der Eigenverbrauch finanziell spürbar, argumentiert Stratmann.

Das Thema der „ausgeförderten“ Photovoltaik-Anlagen ist inzwischen auch im zuständigen Bundeswirtschaftsministerium angekommen und wird unter Energierechtsexperten und Fachpolitikern diskutiert. Die Thesen der Bundesnetzagentur sind nicht zuletzt mit Blick auf EU-Recht unter Experten umstritten. Für betroffene Anlagenbetreiber sind die verschiedenen Handlungsoptionen derzeit nicht leicht zu überblicken. Einen Hintergrundartikel zum aktuellen Stand der Diskussion liefern wir für Solarthemen-Abonnenten in der aktuellen Ausgabe unseres Informationsdienstes.

19.3.2020 | Interview: Guido Bröer, Solarthemen | solarserver.de

