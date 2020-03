NATURSTROM stellt Ökostrom-Tarife auf Regionalnachweise um

Mit dem Regionalnachweisregister besteht die Möglichkeit, nachhaltige Ökostromprodukte mit sichtbarem lokalem Bezug anzubieten. NATURSTROM nutzt die Regionalnachweise nun in seinen Tarifen für lokale Partner.

Saubere Energie da zu produzieren, wo sie verbraucht wird: Das ist der Kerngedanke des dezentralen Ausbaus erneuerbarer Energien und des Engagements von NATURSTROM. Dafür arbeitet der Öko-Energieversorger mit Bürgerenergiegesellschaften, Projektentwicklern und Kraftwerksbetreibern zusammen und bietet mit ihnen lokale Ökostromtarife aus ihren Anlagen an. Für diese setzt das Unternehmen nun auf Regionalnachweise, um so die Sichtbarkeit der Partner und die Akzeptanz für Ökokraftwerke zu stärken.

„Bürgerenergiegesellschaften leisten einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Energiewende und zur Akzeptanz des Ausbaus von Ökokraftwerken. Daher bieten wir seit vielen Jahren erfolgreich Regionaltarife gemeinsam mit Bürgerenergieakteuren an. In der gesetzlich vorgegebenen Stromkennzeichnung konnten wir bisher die regionalen Quellen jedoch nicht als solche ausweisen. Das Regionalnachweisregister bietet uns nun diese Möglichkeit und schließt den regionalen Kreislauf von Erzeugung und Lieferung“, beschreibt NATURSTROM-Vorstand Tim Meyer die 2019 neu eingeführte Kennzeichnungsmöglichkeit. Für die Regionalnachweise muss eine Anlage bei NATURSTROM in der Direktvermarktung sein und sich im Umkreis von 50 Kilometern zu den belieferten Stromkunden befinden. „Auch für Projektentwickler und Betreiber gewinnen günstige Anwohnertarife an Bedeutung, da solche Tarife die Akzeptanz vor Ort steigern und die Relevanz von Öko-Kraftwerken sichtbar machen“, ergänzt Meyer.

Hoher bürokratischer Aufwand

Noch ist der bürokratische Aufwand sehr hoch, daher nehmen bislang nur wenige Stromanbieter die neuen Möglichkeiten der Regionalnachweise wahr. „Das vom Gesetzgeber bereitgestellte Instrument ist ein Ansatz, um die Vermarktung von Strom aus dem unmittelbaren Umkreis der Verbraucherinnen und Verbraucher zu unterstützen. In seiner aktuellen Ausführung ist das Regionalnachweisregister aber unnötig komplex und so in der Praxis nur mit erheblichem Aufwand nutzbar. Als erfahrener Direktvermarkter übernehmen wir diese Aufgabe, um gemeinsam mit unseren Partnern ein nachhaltiges Ökostromprodukt mit sichtbarem lokalem Bezug anzubieten“, erläutert Meyer.

25.3.2020 | Quelle: NATURSTROM | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH