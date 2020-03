Photovoltaik: Q Cells erhält n-tv Life & Living Award 2020

Die Marke Q Cells belegte beim n-tv Life & Living Award 2020 in der Kategorie Solartechnik den ersten Platz unter allen Photovoltaik-Herstellern

Die Photovoltaik-Marke Q Cells erhielt nach eigenen Angaben beim Life & Living Award Bestnoten für die Gesamtzufriedenheit und dafür, ob ein Kunde sich erneut für dieselbe Marke entscheiden würde. Die Verleihung des Preises aus der Reihe „Deutschlands beliebteste Anbieter“ basiert auf den Bewertungen von mehr als 40.000 deutschen Verbrauchern.

Starke deutsche Wurzeln

Das Siegel „Deutschlands beliebtester Anbieter – Life & Living Award 2020“ verleihen n-tv und das Deutschen Institut für Service-Qualität jährlich. Das Photovoltaik-Unternehmen Hanwha Q Cells GmbH gehört zum koreanischen Hanwha-Konzern. Sein Hauptsitz für Forschung, Entwicklung und Technologie ist dabei in Thalheim (Sachsen-Anhalt). Es erhält das Life & Living Siegel in der Kategorie Solartechnologie.

Dies spiegele schließlich die Strategie des Unternehmens wider, massiv Marktanteile im deutschen Markt für private Aufdach-Solaranlagen anzustreben und hochwertige Solarmodule, Batteriespeichersysteme und attraktive Stromverträge auf Basis sauberer Solarenergie zu liefern, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

11 Mitbewerber

Seit 1999 steht die Marke Q Cells, zunächst gegründet und Anfang des Jahrtausends stark expandierend als reiner Zell-Produzent, steht weltweit als Synonym für hochwertige Solartechnologie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Q Cells dann zu einem Komplettanbieter und zu einer Konsumer-Marke entwickelt. Der Hanwha-Konzern gehört zu den größten Anbietern von Solarmodulen weltweit. Im Jahr 2019 ist Q Cells auch in den Energieversorgungsbereich eingestiegen und arbeitet an seinem Profil als Solarstromanbieter.

Beim n-tv-Award hat sich Q Cells im Marktumfeld der Solartechnologie gegenüber 11 Mitbewerbermarken durchgesetzt. Q Cells erreichte dabei den ersten Platz in der Gesamtzufriedenheit. Das Unternehmen sicherte sich auch Platz 1 in der Kategorie Wiederwahl, in der Verbraucher entscheiden, ob sie die Marke wieder kaufen würden.

Insgesamt werden mehr als 600 Unternehmen aus 41 verschiedenen Branchen bewertet. Ziel der Awards ist es festzustellen, welche Unternehmen und Marken die höchste Kundenzufriedenheit erreicht haben.

Maengyoon Kim, EU-Vertriebsleiter von Q Cells, sagte: „Diese Auszeichnung (…) ist auch ein Beweis für die hohen Standards, die die deutschen Verbraucher erwarten und fordern; etwas, das Q Cells als Unternehmen mit starken deutschen Wurzeln sehr bewusst ist.“

31.3.2020 | Quelle: Hanwha Q Cells GmbH | solarserver.de

