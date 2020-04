Corona: Webinar statt Messe

Während der klassische Kontakt zu ihren Fachpartnern im Handwerk auf Messen und über Schulungsangebote in Corona-Zeiten ausfällt, setzen jetzt Herstellerfirmen auch in der Solar- und Heizungsbranche zunehmend auf virtuelle Schulungsangebote.

Während zum Beispiel das große Schulungszentrum von Viessmann in Allendorf, wo sonst täglich Handwerkerschulungen laufen, derzeit wie ausgestorben ist, preist der Heizungskonzern, der auch einer der größten Solar-Anbieter ist jetzt sein „stark ausgeweitetes virtuelles Programm“ an. Das Unternehmen begründet dies mit der Corona-Krise, „um die ausgefallenen Frühjahrsmessen in Frankfurt, Essen und Nürnberg auszugleichen.“ Ab sofort können sich die Viessmann Fachpartner über alle Produktneuheiten online informieren oder sich und ihre Mitarbeiter auch zu Solar-Produkten per Webinar schulen lassen. Es gibt einen speziellen virtuellen Lernraum.

Webinar statt Messe

Dazu wendet sich Thomas Heim, Vertriebschef der Viessmann Gruppe an die Handwerkspartner: “Wir bei Viessmann haben uns sehr auf die Messen SHK Essen, IFH Interm Nürnberg und Light + Building in Frankfurt gefreut. Wir haben uns darauf gefreut, euch in interaktiven Präsentationen zu zeigen, wie wir mit unserem Integrierten Lösungsangebot für jeden Endverwender mit seinen ganz spezifischen Bedürfnissen eine maßgeschneiderte Lösung bereithalten.”

Roadshows fallen aus

Als Vertriebschef der Viessmann Deutschland GmbH ergänzt Frank Voßloh: “So leicht geben wir uns nicht geschlagen! Einige der wichtigsten Neuheiten, die wir in Essen, Nürnberg und Frankfurt gern mit euch geteilt hätten, hättet ihr in kompakter Form bei unseren Viessmann Roadshows 2020 erleben sollen. Um unserer Verantwortung als Familienunternehmen gerecht zu werden und um einen maximalen Beitrag zur Unterbrechung der Infektionsketten zu leisten, haben wir beschlossen, die Roadshows zu verschieben. Um euch trotzdem mit voller Kraft weiterhin zu unterstützen, bieten wir euch stattdessen umfassende virtuelle Schulungen und Informationen über unsere Portale an.”

Webinar statt Schulung und Messe – man darf gespannt sein, ob nach Corona die Kundenkommunikation wieder so laufen wird wie vorher.

2.4.2020 | Quelle: Viessmann | solarserver.de

