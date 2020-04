Erstmals unabhängiger Photovoltaik-Stromerzeuger an der EEX zugelassen

Die weltweit tätige Solargruppe Sonnedix ist als erster unabhängiger Photovoltaik-Stromerzeuger zum Handel am EEX-Stromterminmarkt zugelassen. Der Handel soll kurz- und langfristige Risiken für die Solarparks absichern.

Die Energiebörse European Energy Exchange (EEX) begrüßt den unabhängigen Photovoltaik-Stromerzeuger Sonnedix als neuen Handelsteilnehmer. Das weltweit tätige Unternehmen verwaltet derzeit über 1 GW Photovoltaikleistung in acht Ländern. Es wurde zum Handel in allen EEX-Stromterminprodukten zugelassen.

Axel Thiemann, CEO von Sonnedix, sagt: „Dies ist ein aufregender Meilenstein für Sonnedix, da wir nun in der Lage sind, uns auf transparente Weise gegen das Risiko zukünftiger Preisänderungen abzusichern. Gleichzeitig ermöglicht es uns eine kurz- bis langfristige Portfoliooptimierung weltweit mit verkürzten Verhandlungszeiten und die Reduzierung von Kontrahentenrisiken.“

Sonnedix, mit starker Präsenz in Spanien und Italien, ist der erste unabhängige Photovoltaik-Stromerzeuger an der EEX. Dies stellt eine große Chance für beide Unternehmen dar. Sonnedix betreibt, entwickelt und baut weltweit Solarkraftwerke für die langfristige Nutzung. Die Zulassung als Handelsteilnehmer der EEX ermöglicht es Sonnedix, sich operativer noch stärker aufzustellen. Zudem eröffnet es dem Unternehmen Zugang zu einem großen Netzwerk von Handelsteilnehmern. Aktuell sind 274 Teilnehmer zum Handel am EEX-Stromterminmarkt zugelassen.

Steffen Köhler, Chief Operating Officer der EEX, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, Sonnedix als ersten unabhängigen Photovoltaik-Stromerzeuger in der Handelsgemeinschaft der EEX begrüßen zu dürfen. Der Handel am Strom-Terminmarkt ermöglicht es ihnen, kurz- und langfristige Risiken für ihre Solarparks abzusichern. Dies ist ein weiterer Beleg dafür, dass unsere Stromprodukte wirksame Risikomanagement-Instrumente auch für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sind, die den Marktpreisen für Strom ausgesetzt sind.“

Die Zulassung von Sonnedix erweitert die Teilnehmerstruktur der EEX und stärkt die Rolle der Börse als Marktplattform für erneuerbare Energien als Teil des Energie-Gesamtmix.

22.4.2020 | Quelle: EEX | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH