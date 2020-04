Photovoltaik-Speicher: BYD steigert Absatz

Im ersten Quartal 2020 hat der chinesische Hersteller für Photovoltaik-Speicher BYD seinen Absatz stark gesteigert. Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die neue Battery-Box Premium gibt es als Paket mit Geräten von Kostal.

Der chinesische Hersteller für Photovoltaik-Speicher BYD hat die Produktionszahlen und Lieferungen seiner Battery-Box Systemen ab Werk gesteigert. Für das zweite Quartal 2020 prognostiziert das Unternehmen eine Verdreifachung der Menge im Vergleich zu 2019. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und damit verbundene vorübergehende Versandbeschränkungen für einige Regionen werden daher zeitnah über die gut bestückten Lager kompensiert. Aufgrund der hohen Nachfrage für das Battery-Box-System erhöht BYD auch weiterhin kontinuierlich die Produktionskapazität.

Im Paket mit Geräten von Kostal

Die neueste Generation der modularen Battery-Box Premium ist mit den Produktlinien Kostal Plenticore Plus und Plenticore BI kompatibel. „Trotz der durch die globale COVID-19-Pandemie verursachten Herausforderungen haben beide Entwicklungsteams fantastische Arbeit geleistet, um alle Testanforderungen zu erfüllen. Wir freuen uns daher, die Systemkompatibilität offiziell bekannt zu geben, um die Marktnachfrage nach diesem beliebten Lösungspaket zu erfüllen“, erklärt Julia Chen, Global Director, BYD Battery-Box. „Mit der neuen Systemgeneration haben wir die beliebten Funktionen, die das System bei Installateuren und Endkunden zu einem der beliebtesten Lösungen gemacht haben, durch zusätzliche Systemfunktionen und hilfreiche Tools für Installateure ergänzt und dabei auch das wertvolle Feedback von Partnern und Kunden berücksichtigt.“

“Kostal und BYD haben ein gemeinsames Ziel: Kunden die effizientesten und kostengünstigsten Speichersysteme zur Verfügung zu stellen“, sagt Thomas Garber, Senior Product Manager bei Kostal. „Die Nachfrage nach Energiespeichern wächst rasant. Ein aktueller Report von EuPD zeigt, dass sich das Marktvolumen in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat und 90 Prozent der PV-Systeme für Privathaushalte in Deutschland jetzt mit einer Speicherlösung gepaart sind – wobei die BYD Battery-Box in diesem Segment einen Spitzenmarktanteil hat. Wir freuen uns daher sehr, die beliebte Kombination unserer Plenticore-Serie mit der neuesten Generation des BYD Battery-Box Premium Systems anbieten zu können.“

Für On- und Off-Grid-Einsatz geeignet

Die neue Systemgeneration der Photovoltaik-Speicher von BYD basiert auf der Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LFP) von BYD. Die Systeme unterstützen Parallelschaltungen ohne zusätzliche Kommunikationsgeräte. Alle Modelle sind für eine Notstromversorgung ausgelegt und eignen sich sowohl für den On- als auch Off-Grid-Einsatz. Die Systeme zeichnen sich laut Hersteller zudem durch das patentierte modulare Stecksystem aus und benötigen keine interne Verkabelung, was ein Höchstmaß an Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit ermöglichen soll. In Kombination mit dem optimierten Design und einem neuen Verriegelungsmechanismus, macht dies die Installation noch einfacher und verkürzt die Installationszeit.

Die Premium Generation zeichnet sich zudem durch eine höhere Energiedichte sowie durch ein noch kompakteres Format aus und benötigt somit weniger Stellfläche. Die Internetfähigkeit des Systems und eine App sollen die Einrichtung, Software-Updates und die Systemüberwachung vereinfachen.

Zwei Modelle für viele Systemgrößen

Ein Battery-Box Premium HVS System besteht aus 2 bis 5 HVS-Batteriemodulen, die in Reihe geschaltet sind, um eine Kapazität von 5,1 bis 12,8 kWh zu erreichen. Eine direkte Parallelschaltung von bis zu drei identischen Battery-Box Premium HVS erreicht eine maximale Kapazität von 38,4 kWh.

Eine Battery-Box Premium HVM besteht aus 3 bis 8 HVM-Batteriemodulen mit je 2,76 kWh, die in Reihe geschaltet sind, um eine Kapazität von 8,3 bis 22,1 kWh zu erreichen. Eine direkte Parallelschaltung von bis zu drei identischen Battery-Box Premium HVM erreicht eine maximale Kapazität von 66,2 kWh.

27.4.2020 | Quelle: BYD | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH