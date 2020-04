Interview: Cemil Seber von REC zur SunSnap App für Installateure

Ende Oktober 2019 hat REC eine neue App, die SunSnap App, eingeführt, mit der Installateure Solaranlagen ihrer Kunden in einer eigenen Datenbank erfassen können. Als Vorteil nennt REC unter anderem die leichte Datenerfassung sowie die Möglichkeiten für das Marketing für den Installateur, vor allem wenn die Anlagendaten mit Fotos verbunden werden.

Solarserver: Einerseits haben die Handwerker die Daten der von ihnen installierten Anlagen jederzeit auf dem Smartphone immer zur Hand. Andererseits können sie mit geringem Aufwand neuen Kunden Referenzen zeigen. Aber was hat REC selbst von diesem Tool?

Cemil Seber: Die Registrierung von Solaranlagen über die App hilft uns auch, unsere installierte Gesamtleistung im Blick zu behalten sowie einzelne Anlagen im Fall von Versicherungsansprüchen schneller den jeweiligen Installateuren zuzuordnen.

Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Wer kann auf die Daten in der App zugreifen. Nur der jeweilige Installateur oder auch REC?

Wir bei REC nehmen den Datenschutz sehr ernst und achten auf die Einhaltung aller DSGVO-Bestimmungen. Dies gilt selbstverständlich auch für die SunSnap App: Der Installateur muss das Einverständnis des Endnutzers einholen, um die Anlage überhaupt registrieren zu dürfen und somit auch die verlängerte Garantiezeit zu erhalten – das gleiche gilt für Fotos . Durch die von der App gesammelten Daten ist REC in der Lage, Informationen zu einer bestimmten Installation zu überprüfen, wie z.B. Standort, Seriennummer, Installateur und Händler. Diese sind notwendig, um eventuelle Gewährleistungsansprüche reibungslos und schnellstmöglich zu bearbeiten.

Wie gut wurde die App bereits von ihren Kunden, also den Installateuren, angenommen?

Seit dem Launch der App im Oktober 2019 wurde sie auf iOS- bzw. Android-Plattformen 460 und 541 Mal heruntergeladen, wir haben also die Marke von 1000 Downloads überschritten. Außerdem ist das qualitative Feedback bisher durchweg positiv – die Installateure schätzen an der SunSnap App insbesondere, wie einfach und gleichzeitig bequem sie nun mit REC Modulen arbeiten können.

Sie binden längere Garantiezeiten an die Nutzung der SunSnap App. Warum?

Grundsätzlich können alle REC Installateure die SunSnap App nutzen und erhalten so alle hilfreichen Funktionen. Jedoch nur unsere REC Certified Solar Professionals erhalten die längere REC ProTrust Garantie. Diese Installateure durchlaufen die von uns angebotene Schulung, das REC Certified Solar Professional Program, in der sie umfassend ausgebildet werden unsere Module korrekt zu installieren. Damit können Endkunden sich darauf verlassen, dass nicht nur die Module höchsten Qualitätsstandards genügen, sondern auch ihre Anlage qualitativ hochwertig installiert ist.

Wie hoch schätzen Sie die Bedeutung von solchen Instrumenten dieser App für ihren Markterfolg ein? Ist es für Hersteller von Solarmodulen inzwischen erforderlich, die eigentlichen Produkte über einen solchen Zusatznutzen zu verkaufen?

Die App stärkt zweifellos unsere Position auf dem Markt und hebt uns von unserem Konkurrenten ab. Die Bedeutung von mobilen Applikationen ist nicht zu unterschätzen, denn heutzutage wird es immer wichtiger, neben dem eigentlichen Produkt weitere Services anzubieten. REC setzt für einen Markerfolg auf eine exzellente Produktqualität gepaart mit einem ausgezeichneten Service. Dies werden wir kontinuierlich weiter ausbauen, um unsere Installateure bestmöglich beim Vertrieb und der Installation unserer Module zu unterstützen.

Wie soll sich die App weiterentwickeln? Die Betreiber von PV-Anlagen müssen einige Formalitäten beachten, wie zum Beispiel die Meldung der Anlagendaten im Marktstammdatenregister. Soll es dafür eventuell Schnittstellen geben, um diese Prozedur zu vereinfachen und den Installateuren zu ermöglichen, ihren Kunden ebenfalls einen zusätzlichen Service mit geringem Aufwand zu bieten?

Wir entwickeln die App natürlich permanent weiter – und holen uns dazu immer wieder Feedback der Nutzer ein. Unser Ziel ist es, die SunSnap App in regelmäßigen Schritten sinnhaft zu verbessern um unsere Installateuren weiterhin bestmöglich zu unterstützen.

Cemil Seber ist seit 2012 bei REC tätig und verantwortet in seiner Funktion als Vice President die globale Produktentwicklung und Marketingstrategie des Unternehmens. Seber kam zu REC, nachdem er zuvor zehn Jahre bei der TomTom Group eine Reihe von verschiedenster Funktionen innehatte, darunter Strategie, M&A, Marktforschung, Unternehmensplanung und Vertrieb. Vor seiner Tätigkeit bei TomTom war er fünf Jahre in der Supply Chain und Planning Group der Europazentrale der Toyota Motor Corporation in Brüssel tätig.