Solarthermie als Game Changer (Video)

Solare Wärmenetze sind ein großes Thema beim jährlichen Solarthermie-Symposium in Kloster Banz. 2020 muss das Symposium wegen Corona zur Online-Konferenz werden. Das Video zeigt einen Aspekt der letztjährigen Veranstaltung.

Wie die Solarthermie zum Game Changer in Fernwärmenetzen werden kann, das berichten Wissenschaftler und Ministeriums-Vertreter in diesem auf dem 2019-er Solarthermie-Symposium gedrehten Video. Saisonale Speicher, Sektorenkopplung und Einbindung ganz verschiedener erneuerbarer Energiequellen in Wärmenetze – dahin geht nach Expertenmeinung der Weg.

Beim traditionsreichen Symposium Solarthermie und innovative Wärmesysteme in Kloster Banz, Bad Staffelstein, sind Solare Wärmenetze seit Jahren ein wichtiges Thema. 2020 kann die Veranstaltung allerdings erstmals nicht vor Ort stattfinden. Stattdessen wird sich die Solarthermie-Gemeinde in der kommenden Woche vom 12. bis 14. Mai zum Online-Symposium treffen.

Mehr Video-Beiträge zu Solarthermie in der Fernwärme gibt es auf dem YouTube-Kanal „Solare Wärmenetze“.

5.4.2020 | Guido Bröer, Solarthemen | www.solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH