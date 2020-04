Solarthermie-Symposium online und nur „live“

Das traditionsreiche Solarthermie-Symposium, das vom 12. bis 14. Mai zum 30. Mal in Bad Staffelstein stattfinden sollte, wird online ins Internet verlegt und ausschließlich live stattfinden.

Trotz inzwischen zahlreicher Erfahrungen mit Webinaren sei es das erste Mal, dass ein ganzes Symposium ins Internet verlegt werde, verriet der Geschäftsführer des Veranstalters Conexio, Bernd Porzelius, im Gespräch mit dem Solarserver. Entsprechend gespannt sei sein ganzes Team einschließlich des Tagungsbeirates. Wer beim Solarthermie-Symposium online dabei sein will, muss sich am Termin Zeit nehmen. Man habe sich entschieden, die Sessions nicht nachträglich im Internet zur Verfügung zu stellen, damit der besondere Charakter dieser Präsenzveranstatung soweit wie möglich erhalten bleibe, berichtet Porzelius: „Das gibt’s nur live!“

Neu Formen auch für die Kaffeepausen

Dazu hat sich sich das Conexio-Team zahlreiche neue Formen ausgedacht. So wird es nach den einzelnen hochgradig besetzten Webinar-Sessions nicht nur Chatrooms mit den Referenten zu den spezifischen Themen geben. Conexio versucht auch, die zahlreichen lockeren Gespräche in den Kaffeepausen, von denen die Symposien in Kloster Banz leben, mit geeigneten Formaten nachzuempfinden. Porzelius: „Wir probieren im Moment alles mögliche aus, auch technisch. Die Teilnehmer dürfen – genau wie wir – gespannt sein.“

Vor allem die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über die Plattform ist Porzelius wichtig. So will er den Charakter der traditionreichen Veranstaltungen im Kloster Banz in Bad Staffelstein zumindest ansatzweise erhalten. Seit 30 Jahren trifft sich dort die Solarthermie-Szene, vor allem aus Forschungsinstituten und Unternehmen. Bis zu dessen Insolvenz 2017 war der Verein Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut (OTTI e.V.) Veranstalter, der auch das noch ältere Photovoltaik-Symposium betreute. Auch nach der Rettung und Übernahme der Veranstaltungen durch die dafür neu gegründete Conexio GmbH hält sich deshalb noch immer hartnäckig die Bezeichnung „OTTI-Symposium“ in den Köpfen der Community. Die Gründerväter hätten es sich wohl kaum träumen lassen, dass ihr Solarthermie-Symposium mal in einem virtuellen Kloster stattfinden könnte.

Die Teilnahmegebühr fällt dafür deutlich geringer aus als für die geplante Präsenzveranstaltung im Kloster. Sie beträgt 180,- Euro für drei Tage Solarthermie-Symposium online. Wer bereits den höheren Betrag für die Klosterveranstaltung bezahlt hat, dem erstattet der Veranstalter laut Porzelius die Differenz.

Konferenzticket zu gewinnen

Der Solarserver wird in der kommenden Woche unter interessierten Empfängern des kostenlosen Solarserver-Newsletters ein Ticket für das Symposium im Wert von 180,- Euro in einem Preisausschreiben verlosen. Wer teilnehmen will, kann sich hier zum kostenlosen Newsletter anmelden.

Währenddessen hat der Veranstalter entschieden, dass das im März wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagte Photovoltaik-Symposium nunmehr an einem Ausweichtermin vom 31. August bis 2. Septem­ber 2020 tatsächlich in den realen Klostermauern stattfinden soll.

24.4.2020 | Autor: Guido Bröer | www.solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH