Neue Marktübersicht für PVT-Kollektoren von Carmen

PVT ist eine noch recht neue Technologie. Aktuell führt die Übersichtstabelle von Carmen rund 20 der auch als Hybridkollektoren bezeichneten photovoltaisch-thermischen Module.

Eine neue Marktübersicht für PVT-Kollektoren soll Gebäudeeigentümer:innen Orientierung für den noch jungen deutschen Markt bieten. Sie dient Interessierten als Überblick und Vergleichshilfe bei der Suche nach einer PVT-Anlage. Das Kompetenzzentrum Carmen e.V. hat hierfür Hersteller recherchiert und diese eingeladen, ihre Systeme in die neue Marktübersicht PVT mit verschiedenen Kenngrößen wie elektrische und thermische Leistung, Abmessungen, Montagesystem, Wirkungsgrad oder Leistungsgarantie einzutragen. Aktuell führt die Übersichtstabelle rund 20 der auch als Hybridkollektoren bezeichneten Systeme.

Photovoltaisch-thermische Kollektoren bringen Strom und Wärme vom eigenen Dach ins Haus. Der PVT-Kollektor vereint ein Photovoltaik-Modul und einen Solarthermie-Kollektor in einem Bauteil. So kann die Technologie aus der eintreffenden Sonnenenergie sowohl Strom als auch nutzbare Wärme erzeugen. Die noch recht neue PVT-Technologie spart nicht nur Platz sondern kann in Kombination mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ein äußerst effizientes Heizsystem darstellen. Das hängt mit der Funktionsweise der Wärmepumpe zusammen, die sowohl Umweltwärme als auch Strom benötigt. Ob der Einsatz von PVT in der eigenen Immobilie sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hierzu gehören beispielsweise der Heiz- und Warmwasserbedarf, die verfügbare Dachflächengröße und die Traglastfähigkeit des Daches.

Grundlegende Informationen und aktuelle Beiträge finden stellt Carmen auf den Themenseiten zu Photovoltaik, Solarthermie und Wärmepumpen bereit. Auch die Website der Initiative integraTE zur Marktetablierung und Verbreitung von PVT-Kollektoren und Wärmepumpen im Gebäudesektor bietet eine Informationsplattform rund um die PVT-Hybridkollektoren an.

Die Marktübersicht für PVT-Kollektoren ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Carmen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH