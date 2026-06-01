Paxos gewinnt Green Product Award für integriertes PVT-Dach

Der deutsche PV-Architekt Paxos hat für sein Multi-Energie-Dach den Green Product Award 2026 erhalten. Die Lösung integriert PVT-Module zur Strom und Wärmegewinnung.

Die Paxos Solar GmbH ist für ihr PV integrierendes Dach im Rahmen der Green Product Awards 2026 in der Kategorie “Building Design” ausgezeichnet worden. Wie das Unternehmen aus Langenfeld mitteilte, ging es bei Ausschreibung unter dem Leitmotiv „Shape what matters“ um nachhaltige Produkte, Konzepte und Materialien aus aller Welt.

Die Preisverleihung fand in 12 Kategorien statt. Zu den ausgezeichneten Projekten gehörten Beiträge etablierter Marken ebenso wie von innovativen Start-ups sowie Studierenden aus vier Kontinenten. Bei der prämierten Paxos-Lösung handelt es sich um ein Multi-Energie-Dach.

Im offiziellen Jury-Statement heißt es: „Ein ganzheitlich gedachtes Produkt, das viele Aspekte wie die Verarbeitung, den Lebenszyklus, Langlebigkeit und Kreislauffähigkeit der Materialien berücksichtigt. Die Optik ist sehr ansprechend, da statt aufgesetzter PV-Module eine gleichmäßige Dachfläche entsteht.“

Bei dem “paXos Multi-Energie-Dach” handele es sich um ein patentiertes, vollständig integriertes PV-Dachsystem für Neubau und Dachsanierung. Es ersetze die konventionelle Dacheindeckung und erzeuge aus einer einzigen Dachfläche sowohl Strom als auch nutzbare Wärme.

Geeignet für komplexe Dachformen und Denkmäler

Mit seiner architektonisch hochwertigen, homogenen Dachoptik eigne sich das System besonders für komplexe Dachformen, architektonisch anspruchsvolle Gebäude und Projekte im Bereich Denkmalschutz, bei denen klassische Aufdach-PV gestalterisch oder technisch oft an Grenzen stoße. Die werkzeuglose Bauweise ermögliche ferner eine einfache Installation sowie den schnellen Austausch einzelner Solarziegel.

Der zweischichtige Aufbau mit robustem Stahltrapezblech-Unterdach sorge für Hinterlüftung, zuverlässige Wasserführung, hohen Wetterschutz und zusätzliche Sicherheit im Dachaufbau. Gleichzeitig sei das System bis zu 60 % leichter als viele herkömmliche Dacheindeckungen und reduziert damit die Last auf der Dachkonstruktion.

Durch die kleinteilige Modulstruktur ließen sich auch verwinkelte und komplexe Dachflächen nutzen. Auf anspruchsvollen Dachgeometrien könnten Entwickler dadurch bis zu 60 % mehr Photovoltaikfläche realisieren als mit konventionellen PV-Modulen.

Durch die zusätzliche Nutzung der Wärme aus der Dachfläche könne das System auch den Energiebedarf von Wärmepumpen um bis zu 20 % reduzieren. Das paXos Multi-Energie-Dach ist nach IEC 61215 und IEC 61730 zertifiziert.

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