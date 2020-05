Power-to-Gas-Spezialist MicroPyros gerettet

Die BKB Biogas Konzept und Beteiligung GmbH mit Sitz in Hessen hat die MicroPyros GmbH aus Straubing übernommen.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2020 übernimmt die BKB den Geschäftsbetrieb der MicroPyros sowie alle Mitarbeiter. Die Beteiligten vereinbarten über den Kaufpreis Stillschweigen.

MicroPyros musste im Februar 2020 einen Insolvenzantrag stellen. Das Amtsgericht Straubing hatte Daniel Barth von PLUTA Rechtsanwalts GmbH bestellt. Anschließend lief der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fort. Im vorläufigen Verfahren konnte zudem eine Machbarkeitsstudie für eine Anlage für einen europäischen Großkunden erstellt werden.

Barth sagt: „Das innovative und nachhaltige Konzept des Unternehmens überzeugt. Trotz der Coronakrise, die Investorengespräche derzeit maßgeblich beeinflusst, haben wir einen Investor gefunden. Mit der nun erzielten Vereinbarung haben wir das bestmögliche Ergebnis erzielt. Nun kann die Entwicklung der zukunftsfähigen Technologie weiter vorangetrieben werden. Das freut uns sehr.“

Die Gründung von MicroPyros erfolgte 2012. Das Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, um klimafreundliches Methan zu erzeugen. Mit der Technologie von MicroPyros können Energieerzeuger den Methangehalt ihres Biogases nahezu verdoppeln, da sich Methangehalt des Biogases von ca. 50 auf annähernd 100 Prozent erhöht.

Konzept zur Marktreife entwickelt

Die BKB Biogas Konzept und Beteiligung GmbH mit Sitz in Bruchköbel ist ein Dienstleister im Bereich der Biogasanlagen. Das Unternehmen bietet die Konzeption sowie technische und kaufmännische Dienstleistungen zum Betrieb sowie den Beteiligungserwerb von Anlagen an. BKB Biogas will die innovative MicroPyros-Technologie nun zur Marktreife bringen. Der bisherige Geschäftsführer Prof. Raimund Brotsack bleibt an Bord und wird die Umsetzung weiterhin maßgeblich unterstützen.

„Die Voraussetzungen sind sehr gut. Die Mitarbeiter verfügen über großes Know-how. Wir freuen uns daher sehr über die Einigung mit dem Insolvenzverwalter sowie auf die künftige Zusammenarbeit mit dem Team“, sagt BKB-Geschäftsführer Stefan Bauer.

MicroPyros musste aufgrund von Liquiditätsschwierigkeiten Insolvenz anmelden. Rechtsanwalt Barth wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Er beauftragte die Distressed M&A-Experten von Rödl & Partner mit einem strukturierten Investorenprozesses, der nun erfolgreich abgeschlossen wurde.

