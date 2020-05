Starkes Wachstum im europäischen Batteriespeicher-Markt

Im Jahr 2019 wurden laut einer Studie des Bonner Marktforschers EUPD Research auf dem europäischen Markt rund 90.000 neue Batteriespeicher in Privathaushalten installiert. Damit setzte sich der Aufwärtstrend mit einem Wachstum der Neuinstallationen von rund einem Drittel fort.

Immer mehr Prosumer in Europa ergänzen ihre Photovoltaik-Anlagen mit einem Speichersystem, sowohl für Neuinstallationen als auch für Nachrüstungen. Dieser Trend im europäischen Batteriespeicher-Markt wird voraussichtlich in den kommenden Jahren zunehmen. Die Einführung von Elektrofahrzeugen und Lösungen für elektrische Heizung in Wohngebieten wird ihn verstärken.

Basierend auf den Ergebnissen des neuesten Global PV InstallerMonitor 2019/2020, der jährlichen Studie von EUPD Research, für die die Marktforscher rund 900 europäische Photovoltaik-Installateure befragt haben, ist Deutschland nach wie vor der ausgereifteste Markt für Batterielösungen für Privathaushalte. Mehr als 70 % aller im Jahr 2019 in Europa neu installierten Batteriespeicher für Privathaushalte konnten die Hersteller hierzulande absetzen. Immer höhere Strompreise, regionale Förderprogramme und ein wachsendes Photovoltaik -Segment für Wohnimmobilien bilden die Grundlage für die positive Entwicklung in Deutschland.

Belgien und die Niederlande befinden sich am anderen Ende der Rangliste. Trotz eines gut entwickelten Photovoltaik-Segments für Privathaushalte machen Net-Metering-Systeme für Photovoltaik-Systeme die Investition in ein Speichersystem für kleine Prosumer weniger attraktiv. Der Anteil der Installateure, die Speichersysteme anbieten, steigt hingegen in Spanien im Gleichschritt mit dem boomenden Photovoltaik-Markt. EUPD Research geht davon aus, dass der südeuropäische Markt in den kommenden Jahren immer vielversprechender wird.

Spitzenposition für sonnen

Die Spitzenpositionen im europäischen Batteriespeicher-Markt für Privathaushalte dominieren in den vergangenen Jahren immer dieselben Anbieter. Der bayerische Anbieter sonnen deckt fast ein Fünftel des europäischen Marktes für Energiespeichersysteme für Privathaushalte ab. Es folgen der chinesische Hersteller BYD und der koreanischen Hersteller LG Chem. Die beiden deutschen Hersteller SENEC und E3/DC vervollständigen die Top 5 mit einem Marktanteil von jeweils 11 %.

Die Marktanteilsberechnungen für den europäischen Batteriespeicher-Markt basieren auf einer Reihe umfassender Umfragen bei Herstellern, Solar-PV-Installateuren und Endverbrauchern, die durch weitere interne Forschungsdaten ergänzt werden.

