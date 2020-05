Photovoltaik: Gutscheine für größte Solaranlage Wiens

Wiens größte Solarstromanlage versorgt nicht nur ein örtliches Wasserwerk. Interessenten erhalten für eine Beteiligung eine Rendite von sechs Prozent – in Form von Gutscheinen.

Es ist eine ungewöhnliche Idee der Photovoltaik: Gutscheine für die größte Solaranlage Wiens. Der Energieversorger Wien Energie hat dazu das größte BürgerInnen-Solarkraftwerk Wiens auf dem Wasserbehälter Unterlaa in Betrieb genommen. Auf 28.000 Quadratmetern Gesamtfläche sei eine Solaranlage mit 6.500 Modulen und knapp 2 Megawatt Leistung entstanden, teilte das Unternehmen mit. Die Anlage sei damit insgesamt auch die derzeit größte Photovoltaikanlage Wiens.

„Mit dem BürgerInnen-Solarkraftwerk bieten wir ein optimales Modell für alle, die nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Anlage am Dach zu errichten.“, sagt Michael Strebl, Wien Energie-Geschäftsführer. Das Beteiligungsmodell der Wien Energie arbeitet dabei mit Gutscheinen. So können Interessierte Gutscheinpakete im Wert von je 250 Euro online erwerben und sich so an der Anlage beteiligen. Die Käufer erhalten dafür über fünf Jahre jährlich einen Gutschein in der Höhe von 52 Euro und Wien Energie-Kunden in der Höhe von 60 Euro. Das entspricht einer Verzinsung von über sechs Prozent für Wien Energie-Kunden.



Außerdem existieren Gutscheinvarianten. Das seien Energie-Gutscheine sowie Einkaufsgutscheine. Insgesamt stehen zum Start 5.000 Gutscheinpakete zum Verkauf.

Wie es weiter hieß, versorgt die Photovoltaik-Anlage die Pumpanlage des Wasserbehälters in Unterlaa und sorgt damit für 40 Prozent des Energiebedarfs. Wien Energie betreibt außerdem rund 215 Photovoltaikanlagen, davon 27 BürgerInnen-Solarkraftwerke, und sei damit der größte Solarkraftbetreiber des Landes. 2020 sollen weitere 25 Megawatt Photovoltaik-Leistung installiert werden.

Die Stadt Wien hatte darüberhinaus erst kürzlich erklärt, Solaranlagen auf Wohnhäusern zur Pflicht zu machen.

13.5.2020 | Quelle: Wien Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH