Studie: E-Fuels nur für Flugzeuge und Schiffe

Eine Studie des Öko-Instituts empfiehlt, so genannte E-Fuels nur für Flugzeuge und Schiffe einzusetzen. Denn im Flug- und Schiffsverkehr gebe es kaum eine klimaneutrale Antriebsalternative zu synthetischen Kraftstoffen aus regenerativen Energien und Wasserstoff, so genannten E-Fuels. Die Untersuchung entstand im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland. Das Ergebnis stehe der Forderung nach einem Einsatz von E-Fuels im Pkw-Bereich entgegen, wie sie etwa Bundesverkehrsminister Scheuer mit Blick auf die Nationale Wasserstoffstrategie vertrete.

Grund für die nötige Priorisierung von grünem Wasserstoff für den Flug- und Schiffsverkehr und den Schwerlastverkehr ist, dass eine klimaneutrale Produktion von E-Fuels in Mengen nur sehr eingeschränkt möglich sei. Denn die geringen Mengen grünen Wasserstoffs seien auch notwendig, um andere Sektoren wie Industrieprozesse zu dekarbonisieren. Grundsätzlich sei die Vermeidung und Verlagerung von Verkehr auf klimafreundliche Verkehrsträger wie Bahn und ÖPNV zentral.

Anhand von Referenzszenarien berechnete das Öko-Institut, welche Rahmenbedingungen existieren müssen, damit E-Fuels auch zum Klimaschutz beitragen. Dies sei nur unter bestimmten Voraussetzungen gegeben. Im schlimmsten Fall könnten sogar Mehremissionen entstehen.

E-Fuels seien erst dann klimaneutral, wenn der benötigte Energiebedarf des Umwandlungsprozesses aus zusätzlichen erneuerbaren Anlagen und das in der Herstellung eingesetzte Kohlendioxid aus der Umgebungsluft stamme. Um grüne E-Fuels zu produzieren, seien somit enorme Mengen erneuerbaren Stroms nötig. Bei ungeeignetem Strombezug bestehe das Risiko, dass der Einsatz von E-Fuels Emissionen nicht senke, sondern sogar deutlich erhöhe.

In Deutschland beschäftigen sich mehrere Forschungsprojekte mit der Frage nach klimafreundlichen Kraftstoffen. So wollen Projektpartner im Zuge der Reallabore der Energiewende in Norddeutschland grünes Methanol für den Flughafen Hamburg produzieren.

19.5.2020 | Quelle: Klima-Allianz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH