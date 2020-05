Bei einem Stromausfall schalten die 3-phasigen Hybrid-Wechselrichter von Sungrow automatisch auf den Notstrombetrieb um. Photovoltaikstrom wird dann gezielt den Notstromverbrauchern zugeführt, die dafür an einen gesonderten Schaltkreis angeschlossen werden.

7,2 Stromausfälle werden weltweit in einem typischen Monat verzeichnet. Der Durchschnitt in Europa ist natürlich niedriger, allerdings gibt es auch in Deutschland Stromausfälle. Für diesen Fall stellen die Hybrid-Wechselrichter mit Notstromfunktion von Sungrow Leistungen von bis zu 9,9 kW zur Verfügung und das uneingeschränkt schieflastfähig. Das gilt für die 3-phasigen Hybrid-Wechselrichter der Serien SH 5.0 / 6.0 / 8.0 und 10 RT.

Im Normalbetrieb ist Überbrückungsschalter geschlossen

Um die Notstromfunktion nutzen zu können, muss der Anwender einen gesonderten Schaltkreis für alle Geräte anlegen, die mit Notstrom versorgt werden sollen. Für den neuen Schaltkreis kann man die gleiche Verteilerbox verwenden, allerdings muss man ihn durch einen separaten Leistungsschalter schützen. Im Normalbetrieb ist dann der Überbrückungsschalter im Wechselrichter geschlossen. Netzparallele Verbraucher und Notstromverbraucher werden dann über das Netz gespeist. Bei einem Stromausfall öffnet sich der Überbrückungsschalter im 3-phasigen Hybrid und alle Verbraucher, die mit dem Backup-Anschluss verbunden sind, gehen nahtlos in den Notstrombetrieb über. Nur diejenigen Verbraucher, die nicht mit dem Backup-Anschluss verbunden wurden, sind von dem Stromausfall betroffen.

Überbrückungsschalter öffnet sich in weniger als 20 ms

Der Wechsel in den Notstrombetrieb geschieht automatisch und so schnell, dass man nicht mal das Licht flackern sieht. Denn der Überbrückungsschalter im Wechselrichter öffnet sich in weniger als 20 ms. Sobald die Störung vorüber ist, schaltet der 3-phasige Hybrid wieder in Normalbetrieb. Der Umschaltprozess bedarf keinerlei externer Backup-Box und läuft ebenfalls automatisch ab.

Der 3-phasige Hybrid-Wechselrichter mit Notstromfunktion entspricht der Anwendungsregel VDE-AR 2510-2. Alle benötigten Sicherheitsstandards, für stationäre elektrische Energiespeichersysteme zum Anschluss an das Niederspannungsnetz, werden erfüllt.

Steht Photovoltaikstrom zur Verfügung, speist dieser die Notstromverbraucher. Nur PV-Überschuss dient zum Laden der Batterie. Ist die Batterie voll, wird die Produktion durch den Wechselrichter an den Verbrauch angepasst. Der Hybrid-Wechselrichter mit Notstromfunktion ist schwarzstartfähig. Sollte sich die Batterie nachts komplett entladen, wird bei Sonnenaufgang das System hochgefahren, die Batterie geladen und ein Notstromnetz gebildet.

Mit Hilfe der iSolarCloud App kann der Benutzer auch eine bestimmte Batteriekapazität für Stromausfälle reservieren. Er kann darin festgelegen, wie viel Prozent als Reserve gespeichert werden sollen. Somit ist sichergestellt, dass immer genug Energie für den Notstrombetrieb vorhanden ist. Über die iSolarCloud App wird auch die Notstromfunktion des 3-phasigen Hybrids aktiviert.

26.5.2020 | Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH