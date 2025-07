Neue Batteriespeicher von Goodwe für Industrie und Gewerbe

Der Batteriespeicher BAT112 erreicht eine kontinuierliche Entladerate von 1,1 C und bietet eine Speicherkapazität von 112 kWh. Diese ist modular auf 4,5 MWh erweiterbar.

Goodwe, chinesischer Hersteller von Wechselrichtern und Speichern hat den Batteriespeicher BAT112 für gewerbliche und industrielle Anwendungen auf den Markt gebracht. vom Hersteller Dieser bietet eine Kapazität von 112,6 kWh bei einer kontinuierlichen Laderate von 0,9 C und einer Entladerate von 1,1 C. In Verbindung mit dem Hybrid-Wechselrichter der ET-Serie von Goodwe bietet das System Notstromreserve, Lastspitzenkappung und ein Lastmanagement. Die BAT112 ist flexibel und skalierbar durch den Parallelbetrieb von bis zu vier Batterien. Damit kann man eine Systemkapazität von bis zu 450 kWh bei Kombination mit einem ET40/50kW Hybrid-Wechselrichter erreichen. Für größere Anwendungen können bis zu 10 Hybrid-Wechselrichter mit dem SEC3000C Smart Energy Controller für eine Konfiguration von bis zu 500 kW Leistung und 4,5 MWh Kapazität parallelgeschaltet werden.

Der Batteriespeicher BAT112 soll hochwertige LiFePO4-Batteriezellen eines führenden Herstellers enthalten. Ein integriertes HVAC-Systems für Kühlung, Heizung und Entfeuchtung soll den ideale Zustand aufrechterhalten. Die schnelle Energielieferung des Systems soll für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet sein. Die Lebenserwartung beträgt laut Hersteller 6000 Zyklen bei 90 % Entladetiefe (DOD) und 70 % End of Life (EOL) Kapazität.

Batteriespeicher BAT112 mit mehrschichtigem Sicherheitskonzept

Das mehrschichtige Sicherheitskonzept beginnt auf der Zellebene und umfasst einem elektrischen Schutz für Kurzschluss, Überstrom und Blitzschlag sowie von Isolationsüberwachung. Der Batterieschrank kann in den meisten Umgebungen im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden und verfügt über die Korrosionsbeständigkeitsklasse C4 oder optional C5-M sowie die Schutzklasse IP55. Für den Notfall gibt es ein Aerosol-Feuerlöschsystem auf Pack- und Schrankebene. Ein redundantes System löst dieses aus, welches Rauch- und Temperaturdetektoren sowie Thermistordrähte enthält.

Der Batteriespeicher erfüllt laut Hersteller die Anforderungen der VDE-AR-E 2510-2, der maßgeblichen Anwendungsregel für sichere und normgerechte Energiespeichersysteme in Niederspannungsnetzen. Zusätzlich hat man das System gemäß der internationalen Norm ISO 13849 für funktionale Sicherheit geprüft. Somit soll es höchste Sicherheitsstandards für Installation, Betrieb und netzkompatible Integration erfüllen.

Goodwe bietet für den Batteriespeicher BAT112 standardmäßig eine Produktgarantie von fünf Jahren und eine Leistungsgarantie von zehn Jahren. Aufgrund der Qualität der Komponenten ermöglicht das Energiespeichersystem nach Angaben des Herstellers eine wartungsfreie Lagerung von bis zu einem Jahr, ohne dass es zu einer Schädigung der Batterie kommt.

Erst kürzlich hatte Goodwe einen neuen Hybrid-Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen im Eigenheimbereich auf den Markt gebracht.

Quelle: Goodwe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH