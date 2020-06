Gesucht: Energie Start-up Bayern 2020

Der Wettbewerb Energie Start-up Bayern 2020 ist gestartet. Nach 2016 und 2018 sucht Bayern zum dritten Mal junge Energie-Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Landesinitiative möchte Start-ups mit neuen Ideen, Geschäftsmodellen und Technologien für eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energiezukunft auszeichnen. Den Siegern von Energie Start-up Bayern winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro.

Mit dem Wettbewerb Energie Start-up Bayern 2020 unterstützen das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Bayern Innovativ, das Zentrum Digitalisierung.Bayern (ZD.B), BayStartUP, die Bayernwerk AG, der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) sowie die Verbund AG junge Unternehmen und Pioniere aus dem Energiesektor. Im Fokus stehen dabei die großen Trends Digitalisierung, Versorgungssicherheit und Wasserstoff. Eine Bewerbung steht aber allen Start-ups mit Energiebezug offen.

Bezug zu Bayern

Die Anmeldung zum Wettbewerb ist ab sofort online bis zum 10. August 2020 unter http://www.energie-startup.bayern/ kostenlos möglich. Alle teilnehmenden Unternehmen müssen nach dem 1. Januar 2016 gegründet worden sein, eine Niederlassung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz besitzen und einen starken Bezug zu Bayern begründen.

Nach der Bewerbungsphase sichtet dann eine Jury die eingereichten Projekte und wählt die besten Bewerber aus. Diese dürfen am 24. September 2020 ihre Ideen im Halbfinale des Wettbewerbs öffentlich vorstellen. Die drei besten, ebenso von einer Jury ausgewählten Kandidaten, treten am 22. Oktober 2020 im Rahmen des Bayerischen Energiepreises schließlich erneut gegeneinander an. Den Gewinner wählt das Publikum.

