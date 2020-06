Vattenfall baut weltgrößten Offshore-Windpark

Vattenfall hat nun die finale Investitionsentscheidung für die Offshore-Windprojekte „Hollandse Kust Zuid 1-4“ in den Niederlanden getroffen, um mit dem Bau des bis dato weltweit größten Offshore-Windparks fortzufahren.

Mit einer installierten Leistung von 1500 Megawatt (MW) wird der Offshore-Windpark Hollandse Kust Zuid laut Vattenfall der größte seiner Art weltweit sein, wenn er im Jahr 2023 in Betrieb geht. Seine Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien werde dem jährlichen Verbrauch von mehr als zwei Millionen niederländischer Haushalte entsprechen.

Zwei Windparks verbunden

Vattenfall bekam den Zuschlag für die Errichtung von Hollandse Kust Zuid nachdem das Unternehmen als Gewinner aus zwei subventionsfreien Ausschreibungen in den Jahren 2018 und 2019 hervorgegangen war. Die beiden Projekte sind danach zu einem Windpark kombiniert worden, um das Verfahren zu optimieren.

Investition trotz Corona

„Das Projekt Hollandse Kust Zuid unterstreicht unser Engagement, für die Niederlande und für Europa fossilfreien Strom zu erzeugen. Außerdem zeigt die endgültige Entscheidung für diese Investition, dass wir trotz der Coronakrise an unserem Ziel festhalten, innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Brennstoffe zu ermöglichen“, sagt Magnus Hall, CEO von Vattenfall.

Im Jahr 2023 soll Hollandse Kust Zuid ein Drittel der gesamten installierten Offshore-Windkapazität in den Niederlanden ausmachen, was einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen der niederländischen Regierung im Bereich erneuerbarer Energien leisten wird.

Turbinen von Siemens Gamesa

Vattenfall arbeitet mit zahlreichen Zulieferern zusammen. Siemens Gamesa liefert die Turbinen und installiert diese zum Teil zusammen mit Swire Blue Ocean. Die Sif Group mit Sitz in den Niederlanden baut die Fundamente.

TKF aus den Niederlanden und Prysmian stellen die Innerparkkabelsysteme her. Subsea 7 ist ebenfalls an den Fundamenten und den Innerparkkabelsystemen beteiligt.

Zahlen und Fakten

Die Kapazität der Anlage wird 1500 MW betragen, sodass der Offshore-Windpark zu dem größten der Welt wird. Die Stromproduktion kann somit den jährlichen Stromverbrauch von zwei Millionen niederländischen Haushalten abdecken. Der Windpark wird aus 140 Turbinen von jeweils 11 MW bestehen, wobei diese Größe von Anlagen zum ersten Mal offshore installiert wird. Der Seeraum zwischen den Turbinen wird zur Durchfahrt und Mitbenutzung gemäß den staatlichen Vorschriften offen sein. Betrieb und Wartung werden von der neuen hochmodernen Serviceeinrichtung von Vattenfall im Hafen von IJmuiden aus erfolgen. Der Windpark wird mit zwei Offshore-Umspannwerken, die von Dutch TSO TenneT betrieben werden, verbunden sein.

4.6.2020 | Quelle: Vattenfall | www.solarserver.de

