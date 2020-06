ees Award 2020: Finalisten ausgewählt

Trotz der Corona-bedingten Absage der Speichermesse ees Europe 2020 wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr Unternehmen mit dem Innovationspreis dem ees Award 2020, auszeichnen. Die virtuelle Preisverleihung findet zusammen mit dem The smarter E Award und dem Intersolar Award statt. Trends bei Batterien und Speichersystemen Die für den ees Award 2020 nominierten Produkte zeigen […]

Trotz der Corona-bedingten Absage der Speichermesse ees Europe 2020 wollen die Veranstalter auch in diesem Jahr Unternehmen mit dem Innovationspreis dem ees Award 2020, auszeichnen. Die virtuelle Preisverleihung findet zusammen mit dem The smarter E Award und dem Intersolar Award statt.

Trends bei Batterien und Speichersystemen

Die für den ees Award 2020 nominierten Produkte zeigen die Trends bei Batterien und Energiespeichersystemen. So verzahnen sich der mobile und der stationäre Sektor immer stärker: Batteriemodule und Systeme aus dem mobilen Bereich werden in modifizierter Form – auch in der Second-Use-Anwendung – zunehmend in stationären Speichern verbaut. Größere Speichersysteme adressieren vielfältige Anwendungen, beispielsweise die Netzpufferung für Schnellladestationen von Elektrofahrzeugen.

Weitere Entwicklungen zeigen sich im Bereich der Steuerungen, dem Energiemanagement sowie dem Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens. Bei kleineren Speichersystemen finden Innovationen vermehrt im Bereich der Anordnung und Verkabelung statt, um den Aufwand bei der Installation sowie auf Anwenderseite zu minimieren.

Die Finalisten des ees Award 2020 sind:

ads-tec Energy GmbH (Deutschland)

Mithilfe des Mobile High Power Chargers (MHPC) realisiert das Unternehmen eine ortsungebundene, temporäre Schnellladestation für Elektrofahrzeuge, zum Beispiel für Veranstaltungen oder zur kurzfristigen Erweiterung von Ladekapazitäten. An dem Sattelauflieger können gleichzeitig zehn Elektrofahrzeuge mit bis zu jeweils 320 KW via Combined Charging System 2 (CCS2) Standard geladen werden. Die Speicherkapazität der mobilen Ladelösung beträgt 1,9 Megawattstunden (MWh). Die Wiederaufladung des Systems selbst erfolgt am 400-Volt-Drehstromnetz mit einer Leistung von bis zu 500 KW in weniger als vier Stunden.

BayWa r.e. renewable energy GmbH (Deutschland)

Der Hybridspeicher „Hybrid Storage System meets AC/DC E-Mobility Charging Infrastructure“ verwendet sowohl neue als auch gebrauchte Batterien. Er besteht aus Second-Life-Batterien aus dem Mercedes- Modell Vito (96 kWh) und neuen Samsung-Batterien (68 kWh). Der Hybridspeicher kann 150 KW Leistung abgeben. Das Smart Dynamic Energy Management System kommuniziert mit vier 150-KW-Gleichstrom-Schnellladern, 32 Mennekes Wallboxen sowie 42 Ubitricity Wallboxen im BayWa Tower. Der Speicher reduziert ladebedingte Lastspitzen gegenüber dem

öffentlichen Netz, vermeidet den Netzausbau und erhöht die am Standort mögliche Ladeleistung.

BYD Company Limited (China)

Die Battery Box Premium repräsentiert die dritte Generation des auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie basierenden Speichers. Der Hersteller hat das Design überarbeitet, um die Ästhetik zu erhöhen und die Installation weiter zu vereinfachen. Da Zellen mit weiter erhöhter Energiedichte eingesetzt werden, sinkt der Platzbedarf bei gleicher Speicherkapazität. Bei der Stapelung der einzelnen Module kommt weiterhin eine kabellose elektrische und kommunikative Verbindung zum Einsatz. Das System kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Fenecon GmbH (Deutschland)

Das Speichersystem Fenecon Industrial ist in einen Zehn-Fuß-Container integriert und ist flexibel dimensionierbar. Als Speicher werden bis zu sechzehn 41-kWh-Elektrofahrzeugbatterien von BMW im Container verbaut. Diese verfügen bereits über eigene Kühl- und Heizsysteme und gewährleisten im Betrieb einen Temperaturbereich von -25 bis +50 Grad Celsius. Die modulare Bauweise wird durch 88- kVA-Umrichter ergänzt und kann durch weitere Umrichter stufenweise auf bis zu 704 kVA erhöht werden. Der komplette Container ist transportabel, ohne als Gefahrgut zu gelten. Eine integrierte Niederspannungsschaltanlage ermöglicht einen schnellen Netzanschluss.

Instagrid GmbH (Deutschland)

Die tragbare Speicherlösung Instagrid BPS verfügt über eine Kapazität von 1,7 kWh. Der Speicher bietet 3.680 W Dauerausgangsleistung, 7.200 W über sechs Sekunden sowie 11.000 W für 0,5 Sekunden. Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -20 bis +60 Grad Celsius. Der Hersteller sieht das Einsatzgebiet insbesondere im Baubereich bei Geräten, die aktuell nicht mit eigenem Akku betrieben werden können und einen soliden Netzanschluss benötigen. Das System wird an einem normalen Netzanschluss in vier Stunden wieder vollgeladen. Sowohl Kauf als auch Miete sind möglich.

LG Chem, Ltd. (Südkorea)

Das Heimspeichersystem New RESU Modular ist von 8,6 bis 17,2 kWh modular erweiterbar und auf Grundlage der neuen LG Chem Zelle JS 1 aufgebaut. Die Module werden durch ein einziges Kabel verbunden, das sowohl Datenleitung als auch Leistungsanschlüsse enthält. Als Hochvoltmodul benötigt es auch keinen internen Gleichspannungswandler, denn es ist mit einem entsprechenden Wechselrichter wahlweise mit Wechselstrom und Gleichstrom gekoppelt einsetzbar und erfüllt alle notwendigen Sicherheitsstandards. Die formschönen Module sind einzeln transportierbar und werden am Aufstellungsort zusammengefügt.

Pylon Technologies Co., Ltd. (China)

Das modulare Hochvoltspeichersystem Powercube H1 ist mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen ausgestattet. Das System lässt sich erweitern, die Module sind im Betrieb wechselbar. Es arbeitet im Temperaturbereich von -10 bis +50 Grad Celsius, ist auch für hohe Luftfeuchtigkeit sowie für Erdbeben der Stufe 9 zertifiziert. Die Systeme sind nach den Normen IEC 62619 und VDE ARE E 2510 -50 qualifiziert. Das Batteriemanagement erlaubt nicht zuletzt eine automatische Erkennung und Konfiguration der vorhandenen Module.

volytica diagnostics GmbH (Deutschland)

Mit „Battery diagnosis as a service“ werden die Betriebsdaten von Batterieanwendungen ohne zusätzliche Sensoren automatisiert erfasst und die Daten per Cloud Computing und VDX Engine verarbeitet. Dabei erfolgen für den Kunden ein Monitoring von Belastung und Alterung der Batteriesysteme. Dies erlaubt weitergehende Auswertungen sowie vielfältige Darstellungen des Betriebs und des Alterungsverlaufs der Batterien über ein „Cockpit“ und ein „Dashboard“.

Webasto SE (Deutschland)

Das CV Standard Battery System, ein konfigurierbares Batteriesystem auf Basis von Zellen der Firma Samsung SDI für Fahrzeuganwendungen, besitzt eine integrierte Flüssigkeitskühlung mit geringem Druckverlust und ist für 400- Volt- und 800-Volt-Anwendungen konfigurierbar. Somit konfigurieren und beziehen Nutzfahrzeug-Hersteller Systeme für Antriebsbatterien ihrer Elektrofahrzeuge einfach und schnell – auch bei geringen Stückzahlen. Die Systeme von Webasto erfüllen sämtliche Anforderungen, die sich im Fahrzeugbau stellen.

ZnR Batteries SAS (Frankreich)

Die Zinium Zinc-Air Rechargeable Battery, eine wieder aufladbare Zink-Luft-Batterie für stationäre Anwendungen, ist umweltfreundlich und sicher. Die Batterie ist schließlich zu 95 Prozent recylebar und ist von 20 bis 200 kWh verfügbar. Der Preis für das Produkt soll in zwei Jahren bei circa 200 Euro pro kWh und damit unter dem von Lithium-Ionen-Batterien liegen. Die Erprobung von Prototypen der Batterie läuft seit 2019 in der realen Anwendung.

Weitere Informationen zu den Awards unter:

www.TheSmarterE-Award.com www.intersolar-Award.com www.ees-Award.com

5.6.2020 | Quelle: Solar Promotion GmbH | www.solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH