BGH billigt Baukostenzuschuss für Batteriespeicher: Verpasste Chance für flexibleres Stromnetz?

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat nun entschieden, dass die Bundesnetzagentur nicht verpflichtet ist, dem Betreiber eines örtlichen Elektrizitätsverteilernetzes die Erhebung eines Baukostenzuschusses nach dem Leistungspreismodell für den Netzanschluss eines Batteriespeichers zu untersagen.

Für den Ausbau von Batteriespeichern kam gestern aus Branchensicht eine enttäuschende Nachricht aus Karlsruhe: Der Bundesgerichtshof (BGH) erkennt zwar an, dass sich Batteriespeicher von anderen Verbrauchern unterscheiden, bestätigte aber gleichzeitig, dass Netzbetreiber:innen befugt sind, Baukostenzuschüsse für netzgekoppelte Batteriespeicher zu erheben.

Worum geht es?

Beim Netzanschluss von Verbrauchern werden sogenannte Baukostenzuschüsse (BKZ) erhoben. Verteilnetzbetreiber berechnen diese üblicherweise anhand des Leistungspreismodells der Bundesnetzagentur (BNetzA). Bei den derzeit üblichen Batteriespeicherleistungen geht es dabei oft um mehrere Millionen Euro. Diese Kosten wirken sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der für die Energiewende dringend benötigten Stromspeicher aus. Aus Sicht vieler Betreiber:innen und Entwickler:innen sollten Batteriespeicher aber entgegen der gängigen Praxis nicht wie andere Letztverbraucher behandelt werden. „Stromspeicher werden als zusätzliche Last für die Stromnetze angesehen und ihre wichtige Rolle zur Stabilisierung und Entlastung der Netze damit verkannt“, erklärt Frank Philipp, Teamleiter Hybride Energiesysteme und Speicher bei ABO Energy.

Was geschah bisher?

Ausgangspunkt des jetzigen Urteils war ein Batteriespeicherprojekt von Kyon Energy, für das 2021 ein Netzanschluss beantragt wurde. Der zuständige Netzbetreiber verlangte auf Basis des Positionspapiers der BNetzA einen Baukostenzuschuss, was Kyon Energy für unzulässig hielt. Mit ABO Energy und Juniz Energy schlossen sich zwei weitere Unternehmen in der Speicherbranche dem Verfahren an. Ende 2022 wies die BNetzA den Antrag auf Verhinderung der BKZ-Erhebung zurück.

Nach einer erneuten Klage der Projektentwickler:innen pflichtete das Oberlandesgericht Düsseldorf diesen im Dezember 2023 bei und wertete den anhand des Leistungspreismodell berechneten BKZ als diskriminierend. Da die BNetzA wiederum Beschwerde einlegte, wurde der Fall nun vor dem BGH in Karlsruhe verhandelt. Dieser entschied aktuell im Sinne der BNetzA und widersprach der Entscheidung des Oberlandesgerichts, dass der BKZ für Stromspeicher nicht nach dem Leistungspreismodell erfolgen könne.

Was bedeutet die BGH-Entscheidung?

„Vor dem Hintergrund, dass die BNetzA als unabhängige Regulierungsbehörde bereits der Kontrolle des nationalen Gesetzgebers entzogen ist, wirft die heutige Entscheidung europarechtliche Fragen unabsehbarer Tragweite auf. Bei künftigen Entscheidungen wird mehr als der BKZ auf dem Spiel stehen, und es bleibt zu hoffen, dass dann die Kontrollinstanzen für die BNetzA ihre Funktion erfüllen“, kommentiert Benedikt Deuchert, Head of Business Development & Regulatory Affairs bei Kyon Energy.

Frank Philipp ergänzt: „Die Entscheidung ist ein Rückschlag für die Stromspeicherbranche und damit für die gesamte Energiewende in Deutschland. Das Gericht hat die Schlüsselrolle von Speichern für das Energiesystem der Zukunft nicht erkannt und die Chance verstreichen lassen, ein wichtiges Hemmnis des weiteren Ausbaus zu beseitigen.“

Da der BGH die Entscheidung den Netzbetreiber:innen überlässt, gibt es nach wie vor keine klare Aussage, wie der netzdienliche Einsatz von Batteriespeichern bewertet wird. Damit entfällt weitgehend die Möglichkeit, die Standortwahl erforderlicher Batteriespeicher sinnvoll zu steuern. Durch das Urteil wird die notwendige Entscheidung zu diesem Thema fragmentiert und weiter aufgeschoben. Jeder der über 800 Netzbetreiber:innen kann die Entscheidung über Baukostenzuschüsse nach wie vor eigenständig treffen. Ein kleiner Trost für die Beteiligten ist, dass der BHG zumindest anerkennt, dass Batteriespeicher netzdienlich sein können.

Dazugehörige Gerichtsentscheidungen

Beschluss des BGH vom 15. Juli 2025 – EnVR 1/24

Beschluss des OLG Düsseldorf vom 20. Dezember 2023 – VI-3 Kart 183/23 [V]

Über ABO Energy

ABO Energy (ehemals ABO Wind) entwickelt und errichtet Wind- und Solarpark sowie Speicher- und Wasserstoffprojekte. Das 1996 gegründete Unternehmen aus Wiesbaden hat bislang Anlagen mit 6,4 Gigawatt Leistung umgesetzt und etwa die Hälfte davon errichtet. Mehr als 1.400 Mitarbeiter:innen auf vier Kontinenten arbeiten an der Planung, Finanzierung, Errichtung, Betriebsführung und am Service von Anlagen für eine zukunftsfähige Energieversorgung.

