EM-Power Europe erweitert 2021 das Themenspektrum

Dezentralisierung und Digitalisierung verändern die heutige Energiewelt nachhaltig. Die EM-Power Europe erweitert ihr Spektrum und widmet sich vom 9. bis 11. Juni 2021 gezielt den Themen Energiemanagement und vernetzte Energielösungen.

Damit soll die EM-Power Europe 2021 zur internationalen Anlaufstelle für die kommenden Schritte der neuen Energiewelt werden. Denn für die zukünftige Energieversorgung muss die Sektorkopplung im Zusammenspiel aller Technologien und Akteure vorangebracht werden.

Intelligent vernetzte Konzepte und Lösungen prägen die neue Energiewelt

Neben dem Ausbau Erneuerbarer Energien, Energiespeichern und „Power-to-X-Anwendungen“ ist der Aufbau einer vernetzten Energieinfrastruktur notwendig. Diese muss die Herausforderungen der neuen Energiewelt meistern können. Zusätzlich zu der Integration einer Vielzahl von Prosumern gehört dazu das Management großer Datenmengen. Hinzu kommt der volatile und saisonale Strom aus erneuerbaren Energien. Für die funktionierende Energieversorgung der Zukunft sind sektorübergreifende und intelligent vernetzte Konzepte und Lösungen erforderlich. Genau hier setzt die neu aufgestellte EM-Power Europe an. Hier präsentieren sich vom Marktführer bis zum Start-up alle Unternehmen, die die neue Energiewelt prägen.

Logische Erweiterung des Themenportfolios der EM-Power Europe

Ab 2021 gehen die Bereiche Smart Grids, Integration erneuerbarer Energien sowie Netzinfrastruktur und -systemdienstleistungen in die neuaufgestellte EM-Power Europe über. Die bisherigen Themen, wie dezentrale und erneuerbare Energieversorgung, smarte Gebäudeautomation, Energiemanagementsysteme und Sektorkopplung innerhalb von Micro Grids, Quartieren und Gebäuden sowie gewerbliche und industrielle Energiedienstleistungen bleiben weiterhin fester Bestandteil der EM-Power Europe. Auch das Rahmenprogramm passt sich den erweiterten Inhalten der Messe mit einer messebegleitenden EM-Power Europe Conference und dem EM-Power Forum an.

Kernzielgruppe der EM-Power Europe 2021 sind neben professionellen Energiekunden und Prosumern auch Energiemanager, Planer und Berater aus Gewerbe, Industrie und Immobilienwirtschaft sowie Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen.

Ab 2021 gibt es eine Hallenverteilung. Die EM-Power Europe 2021 rückt in die Halle B5 zwischen den Intersolar Europe Hallen und der Power2Drive . Damit schafft die Energiefachmesse thematisch wie räumlich die Verbindung zwischen der Intersolar Europe und der Power2Drive Europe. Denn damit soll sie sich besser in die Themenvielfalt und den Gedanken der Sektorkopplung und intelligenten Vernetzung von The smarter E Europe einfügen.

EM-Power Europe Inhalte dieses Jahr digital verfügbar

In diesem Jahr steht für die EM-Power Europe als Teil der Innovationsplattform The smarter E Europe der Austausch zu energiewirtschaftlichen Themen sowie die Vernetzung der weltweiten Branchenakteure im Fokus – nun auch verstärkt im Rahmen digitaler Formate, wie Webinaren und Podcasts mit Branchenexperten: Mit der Durchführung des Webinars „The (non-)financial drivers and benefits of smart energy prosumer models“ gemeinsam mit dem Partner SmartEn zeigt die EM-Power Europe, sie ist mehr als eine internationale Fachmesse und Präsenzveranstaltung. Das Webinar beleuchtet die in der Studie aufgezeigten Prosumer-Modelle und zeigt auf, welche Faktoren Prosumer antreiben und welche Vorteile sie der Gesellschaft als Ganzes bringen. Das Webinar findet am 23. Juni 2020 von 11 bis 12 Uhr statt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden alle Interessierten auf der Website der EM-Power. Neben dem Webinar können Interessierte in den Podcast „Prosumer-Geschäftsmodelle heute und morgen – intelligente Energiewende von unten?“ auf der Website von The smarter E reinhören.

Die EM-Power Europe ist im Zusammenspiel mit den drei Energiefachmessen Intersolar Europe, ees Europe und Power2Drive Europe die richtige Anlaufstelle auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen, vernetzten und sektorübergreifenden Energiezukunft. Gemeinsam präsentieren die Messen alle Bausteine der neuen Energiewelt – in diesem Jahr digital.

9.6.2020 | Quelle: Solar Promotion GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH