Adani Green Energy erhält Zuschlag für weltweit größten Photovoltaik-Auftrag

Das indische Unternehmen Adani Green Energy soll Solaranlagenprojekte mit einer Leistung von 8 GW für die Solar Energy Corporation of India entwickeln. Damit nähert sich das Unternehmen seinem Ziel, bis zum Jahr 2025 25 GW Windenergie- und Solaranlagen in Betrieb, im Bau oder unter Vertrag zu haben.

Adani Green Energy Limited (AGEL) hat den Zuschlag für eine erstmalig in dieser Form ausgeschriebene Fertigungsvereinbarung für Solaranlagen von der Solar Energy Corporation of India (SECI) erhalten. Im Rahmen vom weltweit größten Photovoltaik-Auftrag wird AGEL Solaranlagenprojekte mit einer Kapazität von 8 GW entwickeln. Darüber hinaus geht das Unternemhen eine Verpflichtung ein, die Fertigungskapazität von Adani Solar um 2 GW zu erweitern. Adani Solar ist innerhalb der Adani Group für die Fertigung von Solarzellen und –modulen zuständig. Die weltweit größte Ausschreibung dieser Art umfasst ein Investitionsvolumen von 6 Milliarden US-Dollar und wird 400.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen. Über ihre gesamte Lebensdauer hinweg sollen die Projekte zudem Kohlendioxideinsparungen von 900 Millionen Tonnen erzielen.

Investition von 15 Milliarden US-Dollar

Mit dem Zuschlag für den weltweit größten Photovoltaik-Auftrag verfügt AGEL jetzt über eine Gesamtkapazität von 15 GW Windenergie- und Solaranlagen in Betrieb, im Bau oder unter Vertrag. Damit beschleunigt das Unternehmen damit seine Entwicklung zum weltweit größten Anbieter im Bereich erneuerbarer Energien. Ein Ziel, das das Unternehmen bis 2025 erreichen will. Der Auftrag bringt AGEL auch seinem Ziel näher, bis 2025 eine installierte Gesamtkapazität von 25 GW für die Erzeugung erneuerbarer Energien zu erreichen. Dazu will das Unternehmen über die nächsten 5 Jahre insgesamt 15 Milliarden US-Dollar in den Bereich erneuerbare Energien investieren.

Die Auftragsvereinbarung sieht vor, dass AGEL die Solaranlagenprojekte mit einer Gesamtkapazität von 8 GW in den nächsten fünf Jahren umsetzt. Die ersten 2 GW sollen bis 2022 in Betrieb genommen werden. Die nachfolgenden Kapazitäten von 6 GW werden bis Ende 2025 in jährlichen Schritten von 2 GW hinzugefügt. Die Projekte für den weltweit größten Photovoltaik-Auftrag umfassen eine Vielzahl von Standorten. Darunter befindet sich ein Einzelstandort mit einer Kapazität von 2 GW. Dieser wird laut Firmenangaben voraussichtlich das größte Einzelstandortprojekt weltweit sein. Die Erweiterung der Fertigungskapazität für Solarzellen und -module um 2 GW will das Unternehmen bis 2022 realisieren. In Kombination mit der bereits vorhandenen Fertigungskapazität von 1,3 GW baut der Konzern seine Stellung als Indiens größter Hersteller von Solarzellen damit weiter aus.

11.6.2020 | Quelle: AGEL | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH