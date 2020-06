Ein Produzent von Fahrstühlen in Vietnam will künftig einen Teil seines Industriestroms mit einer Photovoltaikanlage selbst erzeugen. Bei der Finanzierung sucht die Firma über die Plattform Ecoligo Crowdinvestoren.

Photovoltaik soll künftig für Fahrstühle in einer Fabrik in Vietnam zum Einsatz kommen. Der Produzent Thien Nam Elevator will dafür eine 393 Kilowatt starke Photovoltaikanlage auf seinem Betriebsgelände errichten. Dafür sucht das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Emittenten Ecoligo eine Finanzierung von insgesamt 334.000 Euro. Wie das Berliner Finanz-Start-Up mitteilte, können sich Crowdinvestoren ab einem Betrag von 100 Euro zu einem Zins von jährlich 5,5 Prozent und einer Laufzeit von zwei Jahren beteiligen.

Bei der Firma handele es sich um einen etablierten Fahrstuhlproduzenten mit zwei Fabriken und 23 Wartungsstandorten im Land. Sie stammt aus der Region um die Hauptstadt Ho-Chi-Ming-City. Es handele sich bei der Photovoltaikanlage um ein Aufdach-System. Sie verfüge über eine Leistung von 393 kWp mit 904 Solarmodulen der Firma LONGi aus der Modellreihe LR4-72HPH und 6 Wechselrichtern von AEC ARM Solar (Trinergy Plus). Der erwartete Stromertrag beträgt 1.524 kWh pro installiertem Kilowatt und Jahr.



Thien Nam Elevator bleibe nichtsdestotrotz am Stromnetz des staatlichen Energieversorgers angeschlossen. Ein Teil der erzeugten Solarenergie werde ins Stromnetz eingespeist und anhand eines festgeschriebenen Einspeisetarifs vom lokalen Energieversorger vergütet. In der Nacht oder an bewölkten Tagen, wenn nicht genug Solarenergie produziert werde, beziehe die Fabrik weiter Strom aus dem Netz.

Ecoligo mit PPA und günstigem Solarstrom

Ecoligo habe mit dem Endkunden Thien Nam Elevator JSC ein Stromverkaufsvertrag (PPA) geschlossen. Aus den Einnahmen werde die Rückzahlung und Verzinsung der von den Investoren gegebenen Nachrangdarlehen beglichen. Der PPA beinhalte variable ferne Stromverkaufspreise in Vietnamesischen Dong. Der monatliche Umsatz aus dem Stromverkauf variiere zudem mit dem Solarertrag.

Der Strompreis orientiere sich dabei am Tarif für Strom des lokalen Energieversorgungsunternehmens Vietnam Electricity und soll stets 12,5 Prozent darunter, mindestens aber bei 0,05 Euro je Kilowattstunde liegen. Der Solarstrompreis liegt damit stets unter dem normalen Stronmpreis. Jährlich gebe es eine Neuberechnung des Tarifs, der zudem am Dollar und anderen Indizierungen gekoppelt sei. So würden Wechselkursschwankungen ausgeglichen. In den letzten zehn Jahren sei der EVN-Tarif um durchschnittlich 7 Prozent pro Jahr gestiegen.

26.6.2020 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH