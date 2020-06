Förderaufruf Biomethan vom BMEL

Das BMEL will mit dem Förderaufruf „Optimierung der Biomethanerzeugung“ Vorhaben zur Effizienzsteigerung, zur Verminderung von Emissionen und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Biomethananlagen fördern. Zudem sind neue Ideen zur Umrüstung von Bestandsbiogasanlagen auf die Biomethanproduktion gesucht. Projektideen kann man noch bis zum 15.7.2020 einreichen.

Biomethan ist ein vielseitiger flexibler Energieträger dessen Nutzung effektiv zum Gelingen der Energiewende und zur Dekarbonisierung des Energiesystems beitragen kann. Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr bieten enormes Potenzial für die Sektorkopplung. Dazu kann man in der chemischen Industrie als Alternative zu fossilen Rohstoffen nutzen. Um dieser Bedeutung gerecht zu werden, beabsichtigt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit dem Förderaufruf Biomethan Forschungs- und Entwicklungs-Vorhaben zu initiieren.

200 Anlagen in Betrieb

Seit dem Bau der ersten Biomethananlage 2006 in Pliening sind bisher etwa 200 weitere Anlagen in Deutschland in Betrieb gegangen. Veränderte Rahmenbedingungen und niedrige Preise fossiler Rohstoffe führten in den letzten Jahren zu neuen Herausforderungen und einem insgesamt deutlich verlangsamten Ausbau. Um die ambitionierten Klimaziele und die angestrebte Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien zu erreichen, ist es allerdings erforderlich, die durchaus vorhandenen Potenziale zu erschließen. Nach aktuellen Veröffentlichungen wird von einem Biomethan-Potenzial von 10,3 Mrd. m3 pro Jahr ausgegangen, dieses entspricht etwa 100 TWh, die man bis 2030 in das deutsche Gasnetz eingespeisen könnte. Ende 2018 wurden allerdings erst 10 % davon realisiert. Förderliche Rahmenbedingungen sind daher notwendig, um die Vorteile von Biomethan zu nutzen. Biomethan liefert zuverlässig Energie, ist langfristig speicherbar. Man kann es zudem flexibel zur Strom- und Wärmeerzeugung, als Kraftstoff oder als Grundbaustein für die chemische Industrie einsetzen.

Für die ambitionierten Klimaschutzziele, ist es u. a. erforderlich, vorhandene Biomethanpotenziale zu erschließen. Mit dem Förderaufruf Biomethan forciert das BMEL die Weiterentwicklung und Verbesserung von Konzepten, Verfahren, Maßnahmen und technischen Lösungen. Dazu bedarf es Projekte, die marktrelevante und anwendungsbezogene Arbeiten umfassen. Sie sollen die Biomethan-Erzeugung und –Verwertung entlang der gesamten Wertschöpfungskette durch wissenschaftliche Arbeiten und praxisorientierte Lösungen weiterbringen.

Interessierte können Projektvorschläge noch bis zum 15. Juli 2020 bei der FNR einreichen. Der Förderaufruf „Optimierung der Biomethanerzeugung“ ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

29.6.2020 | Quelle: FNR | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH