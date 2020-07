Photovoltaik-Markt in Österreich 2019: Zubauplus von 33 Prozent

Mit einem Zubauplus von 33 Prozent hat der Photovoltaik-Markt in Österreich 2019 das zweitstärkste Wachstum der vergangenen Jahre hingelegt. Die Solarthermie musste hingegen ein Schrumpfen um 8 Prozent hinnehmen.

Der heute präsentierte Bericht „Innovative Energietechnologien: Marktentwicklung 2019“ des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) bestätigt, was Experten bereits vermutet hatten. Der Photovoltaik-Markt in Österreich 2019 zeigte ein deutliches Photovoltaik-Zubauplus. In Summe wurden in Österreich vergangenes Jahr 247 Megawatt Sonnenstrom zugebaut (2018: 186 Megawatt) – das entspricht einem Plus von knapp 33 Prozent. Insgesamt ist somit eine Leistung von 1,7 Gigawatt installiert, womit die Photovoltaik knapp 3 Prozent des Stromanteils deckt. Bis 2030 muss sich das Ausbautempo deutlich steigern – alle drei Minuten muss demnach eine Anlage ans Netz kommen, um die von der Photovoltaik erwarteten 11 Gigawatt bis 2030 zu installieren.

Anstrengungen in Bundesländern und Gemeinden gefordert

Während laut Bericht zum Photovoltaik-Markt in Österreich 2019 fast alle Bundesländer ein deutliches Ausbauplus aufweisen, ist die Stagnation sowie der teilweise Rückgang in Salzburg, der Steiermark und Tirol sehr verwunderlich. „Der Handlungsauftrag geht ganz klar an die Politik auf Landesebene, denn wichtige Instrumente zur Erreichung der politischen, von allen Parteien mitgetragenen, Ziele zur heimischen, erneuerbaren Stromproduktion liegen in den Händen der Bundesländer und der Gemeinden“, mahnt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PVA) ein.

Solarthermie rückläufig

Grafik: BMK, Quelle: AEE Intec Solarthermie-Markt in Österreich

Zwischen dem Jahr 2002 und 2009 stiegen die Verkaufszahlen der Solarthermie in Österreich rasant und erreichten im Jahr 2009 mit einer installierten Kollektorleistung von 255 MW den historischen Höhepunkt. Nach der Phase des massiven Wachstums bis zum Jahr 2009 ist der Inlandsmarkt in Österreich nun seit einer Dekade rückläufig. Diese Entwicklung ist nicht nur in Österreich, sondern bis auf wenige Ausnahmen auch in den meisten europäischen Ländern ähnlich. Auch im Jahr 2019 verzeichnete der österreichische Inlandsmarkt im Vergleich zum Jahr 2018 wieder einen Rückgang um 8 Prozent.

Die komplette Marktstatistik für die erneuerbaren Energien in Österreich im Jahr 2019 ist unter dem nebenstehenden Link zu finden.

8.7.2020 | Quelle: PVA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH