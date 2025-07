Historischer Audi macht erste Fahrt mit Solar-Benzin von Synhelion

Beim Autoevent Supercar Owners Circle Classic Andermatt in der Schweiz ist erstmals ein Fahrzeug mit Solar-Benzin von Synhelion gefahren.

Das Schweizer Unternehmen Synhelion hat erstmals ein Auto mit Solar-Benzin betankt. Der Audi Sport Quattro aus dem Jahr 1985, Teil der Classic-Sammlung des Autohändlers Amag, ist das erste Auto überhaupt, das mit Solar-Benzin aus Synhelions industrieller Anlage DAWN in Jülich, gefahren ist. Am originalen 306-PS-Motor des Audi hat man für die Fahrt keinerlei Änderungen vorgenommen. Das sei ein Beweis für die Kompatibilität von Synhelions erneuerbarem, synthetischen Treibstoff mit herkömmlichen Motoren und der bestehenden Infrastruktur, so das Unternehmen. Die Fahrt des Audi Sport Quattro fand während des Supercar Owners Circle Classic Andermatt Events statt, das Touren über die weltberühmten Schweizer Alpenpässe Oberalp und Furka umfasste. Der ikonische Audi führte den Konvoi an.

Die Anlage DAWN produziert seit 2024 synthetische Treibstoffe. Die patentierte Technologie von Synhelion nutzt Solarwärme, um einen thermochemischen Prozess anzutreiben, der eine biogene Kohlenstoffquelle und Wasser in synthetische Drop-in-Treibstoffe umwandelt – solares Kerosin (SAF), Benzin und Diesel. Diese Treibstoffe sind nahezu CO₂-neutral, da sie nur so viel CO₂ freisetzen, wie man bei ihrer Produktion eingesetzt hat.

Fahrt mit Solar-Benzin Meilenstein für den Einsatz von Synhelion-Treibstoffen

Nach einer Motorradfahrt mit Solar-Benzin und der symbolischen Betankung eines Dampfschiffs mit Solar-Diesel Anfang dieses Jahres, ist die Fahrt mit dem Audi die dritte Anwendung von Synhelions Treibstoffen im Verkehrssektor. „Dies ist ein wichtiger Meilenstein – nicht nur für Synhelion, sondern für die nachhaltige Mobilität insgesamt. Wir haben zum ersten Mal gezeigt, dass Solar-Benzin ein Auto unter realen Bedingungen antreiben kann“, sagt Philipp Furler, Co-CEO und Mitbegründer von Synhelion.

Helmut Ruhl, CEO der Amag Gruppe, hat den Audi Sport Quattro gefahren: „Es war ein großartiges Gefühl, mit Solar-Benzin von Synhelion im Tank zu fahren. Am meisten hat mich beeindruckt, wie normal es sich anfühlte – kein Unterschied zu fossilem Benzin, abgesehen von den deutlich geringeren CO₂-Emissionen“, so Ruhl. Die Amag Gruppe, das größte Automobilunternehmen der Schweiz, ist sowohl Investor als auch Kunde von Synhelion.

