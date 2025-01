Amag Gruppe kauft Solar-Benzin von Synhelion

Die Sun-to-Liquid-Technologie des Schweizer Unternehmens Synhelion nutzt Hochtemperatur-Solarwärme um CO2, Biomethan und Wasser in Synthesegas und anschließend in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln. Nun hat das Unternehmen einen Abnahmevertrag für Solar-Benzin mit der Amag Gruppe vereinbart.

Die Amag Group AG, ein führender Schweizer Automobilhändler, hat mit Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag für Solar-Benzin abgeschlossen. Denn ab 2027 wird die Amag Gruppe jährlich 50.000 Liter Solar-Benzin beziehen, um die CO₂-Emissionen der Bestandsflotte zu reduzieren. Das Solar-Benzin will Synhelion in der Produktionsanlage Rise in Spanien herstellen, der ersten kommerziellen Solartreibstoffanlage des Unternehmens, die 2027 ihre Produktion aufnehmen soll.

Die Amag Gruppe setzt auf die Elektrifizierung der Mobilität und fördert aktiv den Übergang zu Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus kann man die CO 2 -Emissionen des Fahrzeugbestands mit synthetischen Treibstoffen wie dem Solar-Benzin von Synhelion reduzieren. „Mit dem Investment bei Synhelion und der Abnahme des Solar-Benzins unterstützen wir ein innovatives Schweizer Clean-Tech Unternehmen und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden auch ihren Verbrenner klimaschonend zu fahren“, sagt Helmut Ruhl, CEO der Amag Gruppe. „Wenn es gelänge, die im Jahr 2040 auf Schweizer Straßen noch vorhandenen rund zwei Millionen Personenwagen mit Solartreibstoffen zu betanken, würden die CO 2 Emissionen der Schweiz um zirka 10 Prozent sinken. Synthetische Treibstoffe können deshalb einen relevanten Beitrag zur Erreichung der Schweizer Klimaziele leisten.“

Fortschritte in der Produktion von Solar-Benzin

Synhelion industrialisiert derzeit seine Technologie zur Herstellung synthetischer Treibstoffe aus Solarenergie. Das Unternehmen eröffnete im Juni 2024 in Jülich die erste industrielle Demonstrationsanlage, die nachhaltige Treibstoffe aus Solarenergie herstellt. Mit Rise, der ersten kommerziellen Solartreibstoffanlage in Spanien, plant Synhelion ab 2027 die Produktion von 1.000 Tonnen erneuerbarem Kerosin, Diesel und Benzin pro Jahr. „Die Zusammenarbeit mit der Amag Gruppe zeigt, dass unsere Technologie nicht nur in der Luft- und Schifffahrt, sondern auch im Automobilsektor einen signifikanten Beitrag zur Defossilisierung leisten kann. „Wir freuen uns, die Amag Gruppe nicht nur als Investorin zu haben, sondern neu auch als Schlüsselkundin für Solar-Benzin in unserem globalen Rollout begrüssen zu dürfen“, sagt Philipp Furler, Co-CEO und Mitgründer von Synhelion.

Quelle: Synhelion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH