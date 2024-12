Flughafen Zürich bestellt Solar-Treibstoff bei Synhelion

Die Flughafen Zürich AG hat dem Solar-Treibstoff-Pionier Synhelion einen Liefervertrag über jährlich 30.000 Liter Diesel geschlossen. Zum Fliegen ist er aber nicht gedacht.

Ab 2027 soll der Solar-Treibstoff an den Flughafen geliefert werden, fünf Jahre lang jährlich 30.000 Liter. Er soll aus der ersten kommerziellen Anlage von Synhelion zur Herstellung von Solar-Kraftstoffen namens „Rise“ in Spanien kommen. Dabei handelt es sich nicht um mit grünem Strom erzeugte E-Fuels. Vielmehr setzt das Unternehmen auf konzentrierende Solarenergie (CSP). Viele Spiegel reflektieren dabei Licht auf einen zentralen Receiver in einem Turm, in dem so sehr hohe Temperaturen erreicht werden.

In Jülich hat das Unternehmen in diesem Sommer seine Anlage „Dawn“ in Betrieb genommen, die in der Pressemitteilung als „erste industrielle Anlage“ bezeichnet wurde. Sie soll einige tausend Liter “Solar Crude“ jährlich produzieren. Dieses Äquivalent zu fossilem Rohöl kann dann in gewöhnlichen Raffinerien weiterverarbeitet werden, zum Beispiel zu Solar-Diesel.

Einsatz von Solar-Treibstoff in Passagier-Bussen als Schritt für die Skalierung

Der Solar-Diesel soll am Flughafen Zürich zunächst in den Passagierbussen genutzt werden. Später soll er auch in Spezialfahrzeugen zum Einsatz kommen, sofern diese nicht ohnehin einen Elektroantrieb haben. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2020 zusammen.

„Es ist unser erklärtes Ziel, bis 2040 netto null unternehmenseigene Treibhausgasemissionen zu erreichen – ohne Kompensationen“, Emanuel Fleuti, Leiter Nachhaltigkeit und Umwelt der Flughafen „Während der Großteil unserer Fahrzeugflotte auf Elektrobetrieb umgestellt wird, können Spezialfahrzeuge nicht mit einem Elektroantrieb ausgestattet werden. Für diese Fahrzeuge sowie für die Phase der Umstellung auf Elektroantrieb haben wir mit dem Produkt von Synhelion eine passende Lösung gefunden“,

Für Synhelion soll das Projekt bei der Etablierung des Solar-Treibstoff auf dem Markt helfen. Gemeinsam mit dem Flughafen Zürich arbeite man an der Skalierung der Solar-Treibstoffe, erklärt Philipp Furler, CEO und Mitgründer von Synhelion. Weitere Abnahmeverträge gebe es mit der Pilatus Flugzeugwerke und der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees. Synhelion wurde 2016 als Spin-off der ETH Zürich gegründet und kommerzialisiert nun die Sun-to-Liquid-Technologie. Zu den Partnern von Synhelion gehören Eni, Cemex, Lufthansa Group, Swiss International Air Lines, SMSgroup, Wood, AMAG Group.

Quelle: Synhelion | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH